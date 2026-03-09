Venezuela

Fiebre amarilla: Estos son los puntos sanitarios donde podrías vacunarte en Caracas

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Las autoridades sanitarias alertaron sobre la presencia de la fiebre amarilla en cuatro estados del país y activaron un nuevo proceso de vacunación, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía.

Contents

El Ministerio de Salud hizo la semana pasada una jornada de vacunación en 22 parroquias de los estados Lara, Portuguesa, Aragua y Barinas. Se trata de las entidades dónde se han registrado brotes en las últimas semanas.

Leer Más

Consejo Danés para los Refugiados confirmó detención de un miembro de su equipo en Venezuela
Dólar oficial sigue subiendo: Así se cotizó este 12Nov
TEJERÍAS: Incitaba a otros jóvenes a peleas callejeras, después las difundía en redes sociales

Aunque Caracas no fue incluida en esta jornada y no hay reportes de casos en la ciudad, los habitantes de la capital también se pueden vacunar contra la fiebre amarilla. Para ello, tendrán que acudir a centros asistenciales donde se suministre la inyección.

fiebre amarilla
La fiebre amarilla es transmitida por distintas especies de mosquitos. Foto: cortesía

A continuación se enumeran las instalaciones donde tradicionalmente se suministra la vacuna contra la fiebre amarilla. También se pueden recibir dosis contra otras enfermedades.

  • Distrito Sanitario N.º 1: Av. Baralt, final con Dos Pilitas, La Pastora (Libertador).
  • Distrito Sanitario N.º 2: Av. Bolívar, edificio Orleans, frente a la Textilera Saturno (Catia).
  • Distrito Sanitario N.º 3: Av. San Martín, entre Cruz de la Vega y Palo Grande (Libertador).
  • Distrito Sanitario N.º 4: Calle 4, Los Jardines del Valle, al lado de la Clínica Popular del Valle (Libertador).
  • Distrito Sanitario N.º 7: Calle 11 de La Urbina, municipio Sucre.

VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

La ministra, Nuramy Gutiérrez, recordó hace pocos días que una vacuna es suficiente para toda la vida. Igualmente, para quienes se encuentren en zonas de circulación del virus y tengan dudas sobre su historial de vacunación, es recomendable que reciban la dosis.

Mientras tanto, las autoridades activaron un protocolo especial para los viajeros que visiten zonas boscosas o cercanas a las áreas afectadas. Ahora tendrán que estar vacunados al menos 10 días antes del viaje, usar manga larga y repelente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISIS EN EL ESTADO SUCRE TRAS 13 DÍAS SIN AGUA: ¿CUÁNDO PODRÍAN RESOLVER LAS AUTORIDADES LA SITUACIÓN?

La Academia Nacional de Medicina exhortó a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. También dijo que para el martes había dos fallecidos y, al menos, 29 casos, aunque tan solo está confirmada una fatalidad en Lara.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIRAL: Por primera vez captan en video a los dos hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula
Caraota Show
Una mujer de Nueva Jersey (EEUU) enfrenta un proceso penal tras ser acusada de hacerse pasar por dentista u odontólogo y realizar un procedimiento invasivo que dejó a un paciente con mucho dolor y sangrado.  
Consultorio del terror: Odontóloga fue denunciada por lo que le hizo a uno de sus pacientes y descubrieron su farsa
EEUU
La familia de un profesor de secundaria de Georgia (EEUU), quien murió después de una broma que salió mal por parte de un grupo de sus propios estudiantes en su casa, tomó una sorprendente decisión a retirar los cargos contra los adolescentes involucrados. 
La broma de unos estudiantes a su profesor que terminó en una «terrible tragedia» y la drástica decisión de su familia
EEUU