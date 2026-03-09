Fiebre amarilla: Estos son los puntos sanitarios donde podrías vacunarte en Caracas

Las autoridades sanitarias alertaron sobre la presencia de la fiebre amarilla en cuatro estados del país y activaron un nuevo proceso de vacunación, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía.

El Ministerio de Salud hizo la semana pasada una jornada de vacunación en 22 parroquias de los estados Lara, Portuguesa, Aragua y Barinas. Se trata de las entidades dónde se han registrado brotes en las últimas semanas.

Aunque Caracas no fue incluida en esta jornada y no hay reportes de casos en la ciudad, los habitantes de la capital también se pueden vacunar contra la fiebre amarilla. Para ello, tendrán que acudir a centros asistenciales donde se suministre la inyección.

A continuación se enumeran las instalaciones donde tradicionalmente se suministra la vacuna contra la fiebre amarilla. También se pueden recibir dosis contra otras enfermedades.

Distrito Sanitario N.º 1: Av. Baralt, final con Dos Pilitas, La Pastora (Libertador).

Distrito Sanitario N.º 2: Av. Bolívar, edificio Orleans, frente a la Textilera Saturno (Catia).

Distrito Sanitario N.º 3: Av. San Martín, entre Cruz de la Vega y Palo Grande (Libertador).

Distrito Sanitario N.º 4: Calle 4, Los Jardines del Valle, al lado de la Clínica Popular del Valle (Libertador).

Distrito Sanitario N.º 7: Calle 11 de La Urbina, municipio Sucre.

VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

La ministra, Nuramy Gutiérrez, recordó hace pocos días que una vacuna es suficiente para toda la vida. Igualmente, para quienes se encuentren en zonas de circulación del virus y tengan dudas sobre su historial de vacunación, es recomendable que reciban la dosis.

Mientras tanto, las autoridades activaron un protocolo especial para los viajeros que visiten zonas boscosas o cercanas a las áreas afectadas. Ahora tendrán que estar vacunados al menos 10 días antes del viaje, usar manga larga y repelente.

La Academia Nacional de Medicina exhortó a la ciudadanía a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. También dijo que para el martes había dos fallecidos y, al menos, 29 casos, aunque tan solo está confirmada una fatalidad en Lara.