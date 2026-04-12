La «traición» a Maduro, elecciones y el supuesto «tutelaje» de EEUU: Los nuevos perlazos que soltó Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, desmintió cualquier rumor sobre una posible traición contra Nicolás Maduro durante los sucesos del pasado 3 de enero, al asegurar que las estructuras de mando, tanto políticas como militares, mantienen una «alineación absoluta y sin fisuras».

En una entrevista a El País, el funcionario resaltó la «estabilidad interna» del PSUV. Según su visión, cualquier irregularidad en las filas del chavismo habría salido a la luz pública de manera inmediata debido a la naturaleza de los eventos.

«Mire, yo estoy seguro de que no, en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares. Y si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que usted está señalando, seguramente a esta hora ya se sabría», manifestó Jorge Rodríguez.

El diputado recalcó que la unidad dentro de la cúpula estatal se mantiene «inquebrantable frente a las presiones externas». Por ello, descartó que existan fracturas o divisiones que pongan en riesgo la continuidad del proyecto político actual.

«NO HAY TUTELAJE DE EEUU»

Respecto a la relación con la Casa Blanca, el vocero negó que el gobierno de Estados Unidos impusiera cronogramas o condiciones específicas para retirar las sanciones económicas. Aseguró que las conversaciones bilaterales fluyen bajo un esquema de cooperación mutua y respeto a la soberanía y no bajo un «tutelaje».

El dirigente explicó que el acercamiento con Washington prioriza la reactivación del sector petrolero y la llegada de capitales foráneos al país. En este sentido, aclaró que los emisarios estadounidenses no han intervenido en las decisiones políticas autónomas del Estado venezolano.

«No, no lo está», contestó Rodríguez ante la pregunta del tutelaje. «Lo que sí hay es una relación de cooperación, un proceso que nosotros quisiéramos que fuera más rápido, como es ir levantando de manera paulatina las sanciones a la industria petrolera y al sistema financiero venezolano. Eso sin duda va a generar un aumento de la inversión extranjera en petróleo, en minas, en gas, en servicios. Todo eso forma parte de todo este proceso de conversaciones».

SOBRE LAS ELECCIONES

Sobre el panorama electoral, el presidente del Parlamento indicó que todavía no establecen un calendario definitivo para los próximos comicios. La definición de las fechas, dijo, dependerá de los consensos que alcancen con los diversos sectores de la oposición que actúan dentro de la Constitución.

Además, Jorge Rodríguez identificó el desconocimiento mutuo entre los actores políticos como el mayor obstáculo para la estabilidad. En ese punto, subrayó que el sistema requiere de mayores garantías y un reconocimiento real para que los acuerdos logrados sean efectivos.

POSIBLE RETORNO DE MARÍA CORINA MACHADO

A Jorge Rodríguez también se le preguntó sobre el posible retorno de María Corina Machado y si le permitirían la entrada. A ello, respondió: «Si revisan la Ley de Amnistía, se enumeraron 34 situaciones que generaron violencia y distorsión de la paz. Una sola se quedó fuera, que era la convocatoria e invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado».

«Está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora Machado, porque pareciera que no haya aprendido nada y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea el concepto de tierra arrasada, una cosa de la que nadie en Venezuela está hablando en este momento», añadió.

Finalmente, ante la pregunta de si la detendrán, precisó que él es diputado y no entra en esos temas.