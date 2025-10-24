¿La tormenta Melissa representa un peligro para el país? Lo que señaló Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este viernes que la tormenta tropical Melissa se encuentra a 720 kilómetros al noroeste de la península de Paraguaná.

El organismo señaló que presenta un movimiento casi estacionario con vientos máximos sostenidos de 74 kilómetros por hora.

No obstante, aclaró que esta tormenta tropical «no representa peligro directo para Venezuela».

«Desde el Inameh y con todo el sistema nacional de gestión de riesgo, mantenemos un constante monitoreo de esta situación, para estar informando a su debido tiempo», indicó el organismo en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

¿CÓMO ESTARÁ EL CLIMA ESTE VIERNES 24-OCT?

Con respecto al pronóstico del clima, el Inameh señaló que persiste abundante nubosidad con algunas células convectivas de rápida evolución que propician precipitaciones de intensidad variable, con descargas eléctricas en la región Insular, norte de Zulia y Falcón.

Asimismo, prevén nubosidad «estratiforme generando lluvias o lloviznas dispersas en zonas de los Andes, Lara, Barinas, Apure, Aragua, Mirada, norte de Amazonas y Bolívar.

El organismo también acotó que entre domingo y lunes llegará al país una nueva onda tropical, por lo que se generarán más lluvias.