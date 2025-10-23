UCV convoca a venezolanos a una misa por la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Universidad Central de Venezuela (UCV) organizó una misa para este sábado, 25 de octubre, en donde los feligreses podrán orar y celebrar por la canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Autoridades eclesiásticas y nacionales organizaron una celebración en el estadio Monumental de Caracas para este sábado. Sin embargo, la actividad fue suspendida por supuestos problemas de aforo.

Ante este escenario, las autoridades universitarias y la Federación de Centros Universitarios (FCU) organizaron una misa en la UCV. El evento se llevará a cabo el mismo sábado a las 10 de la mañana en la Plaza Cubierta de la Ciudad Universitaria.

La FCU-UCV informó en sus redes sociales sobre esta actividad. «Misa de celebración por la canonización de nuestros dos primeros santos venezolanos», indicaron los organizadores.

DETALLES DE LA MISA

Los docentes, estudiantes y autoridades de la UCV llamaron a todos los católicos de la ciudad a participar en esta misa. En ese sentido, pidieron que los feligreses llevaran banderas de Venezuela.

«Este llamado busca reunir a la comunidad en un acto de unión y hermandad, compartiendo el júbilo que inunda al país por la canonización de nuestros santos», dijeron los organizadores, que rechazaron la suspensión de la misa en el Monumental.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALERTAN QUE COMERCIANTES ESTÁN HACIENDO «MALABARES» PARA REPONER INVENTARIOS ANTE DEVALUACIÓN DEL BOLÍVAR

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FCU UCV (@fcu.ucv)



Autoridades eclesiásticas exhortaron a los católicos a celebrar las canonizaciones el mismo sábado en la misa de sus parroquias. No obstante, la UCV espera captar a parte de la ciudadanía para esta celebración en Ciudad Universitaria.

José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles hicieron historia al convertirse en los primeros santos venezolanos. La canonización se llevó a cabo el 18 de octubre en la Iglesia Católica.