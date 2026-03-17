La solicitud de productores agrícolas sobre la restricción de uso de drones que cumplirá nueve meses

El presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos (Sviaa), Saúl Elías López, pidió a las autoridades levantar la prohibición de drones en el país, puesto que sería de gran ayuda para las actividades agrícolas.

Las autoridades prohibieron el uso, venta, compra o fabricación de drones en agosto de 2025. Aunque se trataba de una medida de seguridad en medio del despliegue militar de Estados Unidos, terminó afectando al sector agropecuario.

«La actividad del agro no se puede detener porque se trata de la seguridad alimentaria», detalló López, quien afirmó que los drones son de gran utilidad en el sector, permitiendo monitorear los campos.

«Queremos que los productores puedan operar sus drones por lo útil en el trabajo de la tierra; llegar a sitios de difícil acceso y atacar con precisión las plagas», acotó el gremialista.

FACILIDADES PARA EL USO DE DRONES

López sostuvo que el uso de drones podría ayudar a las actividades agrícolas. Sin embargo, las restricciones actuales dificultan su utilización, de manera que el sector pide facilidades para tramitar permisos.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) cuenta con 24 empresas registradas para prestar el servicio de drones, según López. Sin embargo, «deben enfrentar engorrosos trámites e inconvenientes que impiden sus actividades».

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Desde el sector esperan que el INAC aclare la situación de los permisos para el uso de drones. Asimismo, piden que, hasta que se levante la prohibición, se brinde una autorización a los productores para emplear estas aeronaves.

Los drones deben estar registrados ante el INAC para su operación legal. Igualmente, los usuarios necesitan una licencia y un seguro de responsabilidad civil para daños a terceros.