En claves: Paro de transporte se cumplió 90% mientras usuario reportan cobro de pasaje en 100 bolívares

José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, aseguró que el 90% de los transportistas acataron el paro convocado para este lunes en Caracas, mientras que los usuarios denuncian un incremento hasta los 100 bolívares.

Los transportistas sorprendieron a usuarios de la ciudad capital al anunciar un paro para presionar por un incremento del pasaje. En declaraciones para Unión Radio, Montoya confirmó que la mayor parte del sector no prestó servicio este lunes.

«Es un paro que prácticamente se lleva en la mañana, muchos han aprovechado para hacer mantenimiento, y otras líneas de repente muy pocas no lo acataron, pero la gran mayoría, yo diría que acató», dijo Montoya.

El gremialista insistió en que el pasaje debe incrementar en un 100%. «Pedimos 120 bolívares, eso equivale a más o menos a 30 centavos de dólar. Eso es lo que se está solicitando», acotó.

Montoya subrayó que el paro estaba pautado solo para este lunes. En los próximos días, los transportistas harán una asamblea para evaluar el resultado de esta medida y estudiar las próximas acciones del gremio.

TRANSPORTISTAS AUMENTARON EL PASAJE

Mientras tanto, los habitantes de la ciudad capital denuncian un aumento de 60 a 100 bolívares en los pasajes. De acuerdo a El Estímulo, las rutas suburbanas registraron un incremento aún mayor.

Aunque todavía no ha sido confirmado por la Gaceta Oficial, el incremento hasta 100 bolívares también fue reportado en los estados Carabobo, Vargas, Barinas y Lara. No obstante, los transportistas insisten en que el precio mínimo debe ser de 120 bolívares.

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El sector lleva varios meses exigiendo que el boleto sea indexado a 50 centavos de dólares. Según los transportistas, el precio actual no les permite ofrecer un servicio en condiciones y mantener las unidades.