«La soberanía es sagrada»: Lo que dijeron Capriles y otros opositores tras altas tensiones entre gobiernos de Maduro y EEUU

Venezuela es la Razón, una coalición conformada por Henrique Capriles, Stalin González, Tomás Guanipa, y otros tantos opositores, rechazó el viernes «toda acción de fuerza» contra la nación caribeña, en medio de las altas tensiones del gobierno de Nicolás Maduro con el de EEUU, luego del envío de buques de guerra a frente el Caribe venezolano.

«El país ha sido testigo de nuevas tensiones internacionales que, lejos de contribuir a una salida a la crisis, amenazan con profundizarla. Venezuela no necesita más conflictos externos, internos, ni retóricas que generen miedo y zozobra», expresan en un comunicado.

En tal sentido, la bancada expresó «con firmeza» su rechazo «a toda acción de fuerza contra Venezuela, venga de donde venga».

«La soberanía de nuestro país es sagrada y se debe respetar sin condiciones. La carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional establecen con claridad que ningún Estado puede atentar contra otro, significando con ello la pérdida de vidas humanas», agregó.

Para Capriles y el resto de estos opositores, la paz regional debe «defenderse frente a quienes quieran perturbarla, y la paz interna debe construirse garantizando la convivencia política y abriendo, de verdad, los caminos hacia una solución democrática».

EL LLAMADO AL GOBIERNO DE MADURO

De igual manera, hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro, que hoy ejerce el poder, a «abrir las puertas» y «generar los cauces para evitar que se siga profundizando nuestra crisis».

«Ratificamos que los asuntos entre la Comunidad Internacional y Venezuela deben resolverse por la vía del diálogo y la negociación, y que los problemas internos solo podrán encaminarse mediante una conversación real entre venezolanos, que facilite un acuerdo nacional de fondo. Solo el propio pueblo venezolano, con respeto y apego absoluto a la Constitución, es la garantía para superar la crisis que vivimos», añade el texto.

Para finalizar, Capriles y el resto expresaron confiar «plenamente» en que «la unidad nacional, nuestra convicción democrática y nuestra lucha en hacer valer la Constitución harán valer que Venezuela sea el país que todos somos».