La reunión con Delcy Rodríguez, su papel en la mesa de diálogo y el regreso al país: Los perlazos de María Corina en rueda de prensa

La líder opositora María Corina Machado señaló este jueves que no tiene previsto una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras su regreso al país.

«No he recibido ningún mensaje ni de EEUU ni de parte de la señora Rodríguez», dijo tras ser consultada en su primera rueda de prensa sobre un posible encuentro.

SU PAPEL EN LA MESA DE DIÁLOGO

Además, reiteró que ella no forma parte de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Asamblea Nacional 2015.

Sin embargo, apuntó que «no será un obstáculo. Estamos muy interesados que tenga éxito y cumpla su cometido, designar un TSJ y un CNE y fijar las fechas de las elecciones presidenciales».

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«Creemos que es algo que puede hacerse de una vez las tres. No creo que tendría que ser secuenciales porque eso le daría tranquilidad y certeza no solamente a los venezolanos sino a los inversionistas extranjeros que están interesados en que exista estabilidad, legitimidad, democracia en nuestro país», comentó.

EL REGRESO AL PAÍS

María Corina Machado desmintió las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó que Estados Unidos y el gobierno encargado negociaron su entrada al país.

«Hay que proteger a quienes nos protegieron. Solo puedo decir que logré regresar a Venezuela con un equipo altamente competente y calificado. Muchas personas ayudaron dentro y fuera del país, pero fue estrictamente autónomo organizado por nuestro equipo», afirmó.