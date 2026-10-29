¿Y ahora qué? Henry Alviárez habló sobre los planes de María Corina tras regresar al país

El coordinador nacional de Vente Venezuela, Henry Alviárez, habló sobre la líder opositora María Corina Machado. Durante una entrevista a Caraota Digital, se refirió no solo a la polémica del regreso, tras ser tildado de «show» por parte del gobierno de Delcy Rodríguez; sino que reflexionó sobre los planes de la Nobel de la Paz ahora que se encuentra en el país, tras varios intentos fallidos.

«En cuanto a que la llegada de María Corina fue un show, quisiera Delcy ser protagonista de un show similar, con gente en la calle, con algarabía, con felicidad. Se demostró la alegría de un país que ha estado golpeado, pero que quería una esperanza y eso representa el liderazgo de María Corina. La esperanza y la oportunidad para que nosotros podamos salir de este esto y dirimir nuestros conflictos en paz. Quisiera Delcy y Diosdado un show como el que ellos dicen que hizo María Corina, ellos son payasos de un circo que no les asiste nadie», dijo.

Alviárez sostuvo que desconocía que ese domingo, 25 de octubre, Machado iba a regresar al país. En ese sentido, apuntó que se enteró solo unos minutos antes de su llegada a la iglesia en Lara.

«Fue una alegría por supuesto en lo personal después de todo lo transitado, mi prisión de dos años y su clandestinidad, y después que hemos recorrido el país por 10 años. No solo me conmovió, sino que me ratificó que hemos hecho lo correcto. Fue una alegría y una esperanza colectiva, es la luz hacia la libertad y eso fue lo que se vivió en todo el trayecto que primero fue espontáneo porque yo no tenía conocimiento de su llegada sino hasta minutos antes de su entrada a la iglesia», comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: EL MENSAJE DE MARÍA CORINA MACHADO A LOS AFECTADOS POR LOS TERREMOTOS EN LA GUAIRA QUE EMOCIONÓ A LOS PRESENTES

Resaltó que luego que se regó la noticia de la llegada de la líder opositora al país, quien estuvo casi un año en el exilio, «fue un mar de gente desde Barquisimeto hasta Caracas».

«Un trayecto que por tierra normalmente te echas cuatro horas, nosotros nos echamos 12 horas para saludar a la gente volcada en cada pueblo o cercanía de capitales. Fue cúmulos de gente de alegría», señaló.

Henry Alviárez consideró que ese día vio dos cosas durante el recorrido a la capital. «Uno por supuesto la confianza que hay en María Corina y en esta ruta que ella encabeza hacia la libertad y el otro es el gran repudio y la indignación que hay contra el sistema que representa Delcy Rodríguez», mencionó.

Asimismo, desmintió las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó que EEUU y el gobierno encargado negociaron la entrada de María Corina al país.

«La entrada de María Corina se debe a su persistencia, su deseo, su disposición y su responsabilidad frente a la gente. Ella lo hizo con sus propios medios y su propio equipo», apuntó.

LOS PLANES DE MARÍA CORINA MACHADO

Henry Alviárez aseguró que lo principal que viene a hacer María Corina Machado en el país «es lograr un gran acuerdo de unidad nacional».

«Una de las vertientes por supuesto es organizarnos para presionar para que efectivamente se dé un proceso electoral y se fije una fecha electoral cuanto antes a efectos de darle certeza al pueblo venezolano. Solo así es que creemos que puede iniciar una verdadera transición y una fase de reconciliación genuina», acotó.

En ese sentido, el dirigente político no descarta que Machado se reúna con sectores de la oposición venezolana, entre ellos la delegación de la Asamblea Nacional 2015 que se encuentra en la mesa de diálogo con el Gobierno.

«Tendremos que reunirnos con quien tengamos que reunirnos, lo que no vamos a hacer es comparsa a una acción que lo que haga es ganar tiempo al régimen para que se mantenga en el poder y se extienda la tragedia y la calamidad que vive el pueblo venezolano», manifestó.

De igual forma, expresó que otra vertiente del gran acuerdo de unidad nacional es precisamente esa organización para «presionar, crear las bases y crear un tejido social que nos pueda permitir una elección y por otro lado en ese contacto con los distintos sectores del país establecer líneas programáticas que nos permitan ya prepararnos para que al momento que inicie la transición con un cambio de sistema, pues por supuesto empezar a darle respuesta a la gente. Creo que hay que prepararse para ese momento porque Venezuela está padeciendo de miles de problemas y nosotros no solo podemos quedarnos con el diagnóstico sino con la solución inmediata una vez que salga Delcy del poder».

LA RESPUESTA SOBRE HOJA DE RUTA DE EEUU

El Gobierno de Donald Trump sostuvo que apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el TSJ y el CNE en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones por lo que sería en 2027.

Ante esto, Henry Alviárez comentó que le «complace que la administración de Trump esté de alguna manera avanzando hacia la frase tres que es la democratización del país».

«Yo estoy de acuerdo con lo que están planteando. Aunque hay algunos gazapos legales porque si hay una vacante la convocatoria a elecciones debe ser en 30 días y no en seis meses. Pero bueno si entendemos que es parte de un acuerdo de negociación política para que el costo social sea menos, yo creo que es viable que podamos en 2027 tener elecciones presidenciales, pero ¿por qué no le establecemos fecha?», se cuestionó.

Además, señaló que se debería considerar la propuesta del senador Bernie Moreno que planteó que para el 24 de julio de 2027 haya unas elecciones en Venezuela. «De ser así creo que le daría una tranquilidad enorme al pueblo venezolano que estaría lleno de esperanza porque el cambio sería inminente», agregó.