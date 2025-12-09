Mundo

Air Europa no volará a Venezuela al menos hasta el 19Dic y Plus Ultra hasta el 31Dic

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

(EFE).- La aerolínea Air Europa ha ampliado desde el día 12 hasta el 19 de diciembre la suspensión de operaciones entre Madrid y Caracas, y Plus Ultra no conectará directamente con Venezuela al menos hasta el día 31, hasta cuando la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) recomienda no volar.

Air Europa sigue analizando la situación en la zona de la capital venezolana y el Caribe sur por la tensa situación entre Venezuela y EE.UU. con un fuerte despliegue militar norteamericano, según fuentes de la compañía española.

Leer Más

Horror en Argentina: Cuatro perros atacaron a una niña en pleno parque, «se le desprendió la piel»
Estos son los cinco pasaportes con «menor reputación» de América Latina
«Dame lo mío»: Mujeres le cayeron a golpes a empleados de reconocida cadena de comida rápida por «tardar» con su pedido

Plus Ultra aseguró a EFE este martes que no operará directamente entre Madrid y la isla de Tenerife con Caracas al menos hasta últimos de mes. Esta aerolínea también española ha habilitado un vuelo Madrid-Cartagena de Indias (Colombia) desde este miércoles, y permitirá a sus clientes enlazar con Caracas por medio de la compañía Laser.

Hasta ahora, Iberia, Air Europa y Plus Ultra (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines mantienen sus itinerarios suspendidos y no tienen concesión de vuelo en Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PANAMÁ OFRECE MEDIAR ENTRE EEUU Y VENEZUELA Y «ACOGER» TEMPORALMENTE «A CIERTAS PERSONAS»

Pese a esa suspensión, entre las españolas, Iberia anunció que no volará hasta, al menos, el 31 de diciembre, igual que hace ahora Plus Ultra, y Air Europa mantiene la suspensión hasta el día 19.

A últimos de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado «en su totalidad», en medio de un tensión creciente entre ambos países.

No obstante, el espacio aéreo no está cerrado, cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según explicó entonces a los medios la portavoz del sindicato español de controladores aéreos USCA, Susana Romero.

EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Rosalía
El susto que se llevó Rosalía que se volvió viral: Salió corriendo en plena entrevista por culpa de una cucaracha
Caraota Show
El Joropo de Venezuela se inscribe en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Unesco
Mundo
Trump
El nuevo dardo de Trump al gobierno de Maduro en medio de las tensiones por el despliegue militar en el Caribe
EEUU