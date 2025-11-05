Venezuela

La respuesta de Maduro a la petición del papa León XIV y de Lula sobre EEUU y Venezuela

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
León

Nicolás Maduro agradeció este martes al papa León XIV por llamar al diálogo para encontrar una solución a las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe cerca de Venezuela.

«El papa León, vicario de Cristo, jefe de la Iglesia Católica, que ha llamado al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela para buscar soluciones y defender y preservar la paz», dijo Maduro durante una transmisión de VTV

Leer Más

Excarcelan al escolta de María Corina, le dieron medida cautelar de presentación cada 30 días
La trágica muerte de un exbeisbolista cuando intentaba rescatar a bañistas en medio del mar
Más de 1.100 migrantes fueron detenidos en Florida con «Operación Maremoto»: 48 son venezolanos

«Gracias, papa León, muchas gracias», añadió Maduro.

Asimismo, recordó que desde hace semanas su gobierno ha pedido la mediación del Vaticano. «Yo le envié una carta hace un mes más o menos que llegó. Muchas gracias al papa León y al secretario de Estado, Pietro Parolin, mi amigo personal también. Aquí lo recibí cuando fui canciller, tenemos una buena amistad».

«Le doy las gracias a la Iglesia Católica. Le doy las gracias a la oficina de expertos de derechos humanos de la ONU que acaba de hacer tremendo pronunciamiento en contra de las amenazas del uso de la fuerza militar contra Venezuela», añadió.

LEA TAMBIÉN: LA PETICIÓN DEL PAPA LEÓN XIV PARA ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA ANTE TENSIÓN EN EL MAR CARIBE

Asimismo, agradeció al presidente de Brasil por otro pronunciamiento. «Y le doy las gracias al presidente Lula Da Silva porque ha hecho un pronunciamiento contundente de la paz en América Latina».

En su pronunciamiento, el papa instó a «buscar el diálogo» para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela e insistió en que «con la violencia» no se vencerá.

Mientras tanto Lula, afirmó este martes que la cumbre de la CELAC-UE, que se celebra la semana próxima en Colombia, «solo tiene sentido en este momento» si se discute «esta cuestión de los buques de guerra estadounidenses aquí en los mares de América Latina».

En una rueda de prensa con agencias internacionales, Lula recordó que habló de la cuestión de Venezuela con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ocasión en la que subrayó que la solución debe ser política y que «América Latina es una zona de paz».

Asimismo, indicó que Brasil tiene «todo el interés» en ayudar y opinó que Estados Unidos, si quiere luchar contra el narcotráfico, debería «estar intentando ayudar a estos países» en lugar de «disparar» contra ellos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El ciclo menstrual: más que un periodo, un indicador vital de la salud femenina
Columnistas
Habló sin filtros: Lo que dijo ahora el rey emérito de España sobre Chávez y la polémica frase «¿por qué no te callas?»
Mundo
Escándalo en Uruguay: Funcionario público usaba la oficina de su jefe para tener relaciones y lo descubrieron por esta foto
Mundo