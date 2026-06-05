La respuesta de Jorge Arreaza sobre denuncias de traslados desde El Helicoide

El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía, calificó este jueves de «escándalo» las denuncias por traslados de presos que estaban recluidos en El Helicoide, en Caracas.

La ONG Foro Penal y otros organismos independientes denunciaron que los presos políticos no fueron liberados, sino trasladados a otros centros de reclusión ubicados fuera de Caracas.

En medio de la ola de denuncias, Arreaza salió del paso y sostuvo que «la campaña contra el Helicoide fue feroz». En tal sentido, consideró que el lugar fue calificado como «el peor centro de torturas desde la edad de piedra».

«Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?», añadió Arreaza.

TRASLADOS EN EL HELICOIDE

Las declaraciones de Arreaza se dieron apenas un día después de que decenas de presos, incluyendo varios por razones políticas, fueron trasladados desde El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que tres presos fueron recluidos en la antigua Cárcel La Planta, en El Paraíso. Otros fueron trasladados a las cárceles de Yare (2), Rodeo I (1), Tocuyito (1) y La Crisálida (1).

Los familiares esperaban que los presos políticos fueran liberados el miércoles, pero tan solo los trasladaron a otros centros de reclusión. «La falta de información oficial sobre estos traslados continúa generando preocupación e incertidumbre», indica la ONG.

Cientos de personas han sido excarceladas o liberadas en los últimos meses, en el marco de un proceso de amnistía. No obstante, estimaciones independientes indican que todavía hay entre 400 y 600 presos políticos en Venezuela.