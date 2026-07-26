La «recomendación» de Chúo Torrealba a la oposición de cara a las conversaciones que inician el 1Ago

El exsecretario de la MUD, Jesús «Chúo» Torrealba, a propósito del proceso de diálogo que inicia en agosto, recomendó a la oposición venezolana no «obstaculizar» tales conversaciones anteponiendo el «personalismo».

En una entrevista a Venevisión, el dirigente político aludió al hecho de que el líder de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, sugirió que María Corina Machado debe participar en tales encuentros.

«El tema no se puede obstaculizar por personalismo, por divismos o por exclusivismos individuales. Y ya, por cierto, el muy hábil Henry Ramos Allup dijo que la señora Machado debía estar participando, aunque quizás no presente físicamente», recordó Chúo Torrealba.

A raíz de ello, comentó que eso «forma parte de la habilidad de Ramos Allup de estar en todos los cursos de acción ejerciendo influencia».

«Este proceso es importante para el país y, repito, no se debe obstaculizar por empeño personalista. Creo que eso debe estar bastante claro», acotó.

"El tema no puede ser obstaculizado por personalismo, por divismos, por exclusivismos individuales. Y ya, por cierto, el muy hábil Henry Ramos Allup dijo que la señora Machado debía estar participando, aunque quizás no presente físicamente.

Bueno, eso, repito, forma parte de la… pic.twitter.com/Rsz9gZjRn2 — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) July 26, 2026

SOBRE ELECCIONES Y LA VISIÓN DE EEUU

Por otro lado, se refirió a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, y sus distintos voceros, sobre la realización de elecciones en Venezuela. Torrealba precisó que son «transparentes» al plantear elecciones en una fecha no muy lejana, pero tampoco tan cerca.

«Ni tan cerca que generen disturbio o distorsión política para su objetivo principal. El objetivo principal de la Administración (Trump) en su intervención, a propósito del tema venezolano, son ciertos negocios, sobre todo en el ámbito energético y en el ámbito aurífero», acotó.

«Sobre eso no quieren ruido, pero tampoco que sea tan lejos como que tengan que presentarse a las elecciones del 2028 tomándose una foto en grupo con el actual gobierno provisional. Entonces necesitan una elección que no sea ni tan cerca ni tan lejos», agregó respecto al tema.

La Administración Occidental, lo dijo con toda claridad.

Dijo, queremos elecciones, sí. Ni tan cerca, ni tan lejos. ¿Qué significa eso? Para mí es transparente.

Ni tan cerca que generen disturbio o distorsión política para su objetivo principal, el objetivo principal de la… pic.twitter.com/KSiOxOvF6R — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) July 26, 2026

RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS

Para Chúo Torrealba, actualmente existen dos grandes desafíos. El primero de ellos es la reconstrucción. «Y la reconstrucción implica un nivel de eficiencia que hoy no tiene el Estado venezolano».

«Un segundo elemento, un segundo reto, es la reestructuración de la deuda. Y la reestructuración de la deuda tiene que hacerse desde un abordaje soberanista, porque si no, no solamente estamos perdiendo el país hoy, sino que estamos hipotecando el futuro de dos o tres generaciones de venezolanos que aún no nacen», advirtió.