Venezuela

La reacción de los profesores de la UCV ante el aumento del «bono contra la guerra económica»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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Falleció el expresidente de la Asociación de profesores de la UCV
Foto: Archivo

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) reaccionó este viernes al incremento del «bono contra la guerra económica» para trabajadores activos e insistió en su exigencia de mejoras salariales.

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El gobierno nacional incrementó este 13 de marzo el bono de 120 a 150 dólares. La medida fue tomada apenas un día después de que estudiantes y sindicatos exigieron un aumento del salario mínimo frente a la Asamblea Nacional.

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Sin embargo, la Apucv dejó claro que la protesta no se centró en un aumento de bono, sino de salario. En tal sentido, insistieron en sus exigencias mínimas y afirmaron que «la universidad venezolana necesita salarios dignos».

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«Lo interpretamos como una respuesta a la masiva participación en las actividades del 12 de marzo. Sin embargo, nuestra exigencia es de salarios dignos, no de bonos. Seguiremos con las movilizaciones a nivel nacional», sentenció la Apucv.

INCREMENTO DEL BONO

El canal Patria Digital informó en sus redes sociales sobre el incremento del bono para los trabajadores activos de la administración público. A partir de este mes, el beneficio tendrá un valor de 150 dólares, equivalente a 66.450 bolívares, según la tasa oficial.

«El Gobierno Nacional aumenta el bono ingreso Contra la Guerra Económica a 150 dólares para trabajadores activos», indicó en su publicación. El beneficio en febrero tuvo un monto de 120 dólares, equivalente a 46.800 bolívares.

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Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras salariales, a la vez que alertan sobre la pérdida del poder adquisitivo. Las autoridades, por su parte, optaron por indexar los bonos del sistema Patria y establecer un «ingreso mínimo».

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