La reacción de los profesores de la UCV ante el aumento del «bono contra la guerra económica»

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) reaccionó este viernes al incremento del «bono contra la guerra económica» para trabajadores activos e insistió en su exigencia de mejoras salariales.

El gobierno nacional incrementó este 13 de marzo el bono de 120 a 150 dólares. La medida fue tomada apenas un día después de que estudiantes y sindicatos exigieron un aumento del salario mínimo frente a la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la Apucv dejó claro que la protesta no se centró en un aumento de bono, sino de salario. En tal sentido, insistieron en sus exigencias mínimas y afirmaron que «la universidad venezolana necesita salarios dignos».

«Lo interpretamos como una respuesta a la masiva participación en las actividades del 12 de marzo. Sin embargo, nuestra exigencia es de salarios dignos, no de bonos. Seguiremos con las movilizaciones a nivel nacional», sentenció la Apucv.

INCREMENTO DEL BONO

El canal Patria Digital informó en sus redes sociales sobre el incremento del bono para los trabajadores activos de la administración público. A partir de este mes, el beneficio tendrá un valor de 150 dólares, equivalente a 66.450 bolívares, según la tasa oficial.

«El Gobierno Nacional aumenta el bono ingreso Contra la Guerra Económica a 150 dólares para trabajadores activos», indicó en su publicación. El beneficio en febrero tuvo un monto de 120 dólares, equivalente a 46.800 bolívares.

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Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras salariales, a la vez que alertan sobre la pérdida del poder adquisitivo. Las autoridades, por su parte, optaron por indexar los bonos del sistema Patria y establecer un «ingreso mínimo».