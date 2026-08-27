La reacción de Linda Loaiza tras detención de Luis Carrera Almoina, su agresor y secuestrador

El Tribunal 45 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privación de libertad contra Luis Antonio Carrera Almoina, conocido como el «monstruo de Los Palos Grandes» y acusado del delito de violación en el caso de Linda Loaiza López, quien destacó que «ha sido solo un paso».

Tras conocerse la decisión, Loaiza reaccionó con declaraciones ofrecidas a Caraota Digital.

«Hoy ha sido solo un paso. Mañana será la audiencia en la que decidirán en relación con el delito de violación, y el juez ha ordenado a la fiscalía que revise el delito de tortura conforme a lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana», expresó.

«Para mí es solo un paso: tengo 25 años en el sistema de judicial revictimizada. Espero que esta vez las autoridades competentes lleguen a un resultado conforme a la norma y al derecho a la justicia, que sean verdaderamente imparciales y que impartan justicia, de acuerdo con la magnitud del daño que me causó Luis Antonio Carrera Almoina», sostuvo.

La medida contra Carrera Almoina se conoció luego de se presentara este martes, 25 de agosto, ante la Fiscalía de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Caracas para ponerse a derecho, en cumplimiento de la orden de aprehensión N° 021-26 dictada por el Tribunal 45 de Control de Caracas.

Antes de la audiencia de presentación de cargos, Linda Loaiza había pedido públicamente que no se le otorgara ningún beneficio procesal al acusado, alegando peligro de fuga y destacando la gravedad de los delitos que se le imputan.

HASTA 25 AÑOS ESPERANDO POR JUSTICIA

El caso se remonta al 27 de marzo de 2001, cuando Loaiza, entonces estudiante de veterinaria de 18 años, fue secuestrada en Caracas por Carrera Almoina, quien la mantuvo cautiva durante 114 días, período en el que denunció haber sufrido torturas, mutilaciones y esclavitud sexual.

A Loaiza la rescataron el 19 de julio de 2001 en Los Palos Grandes. Desde entonces, enfrentó las consecuencias de la violencia y emprendió una prolongada búsqueda de justicia por los hechos denunciados.

Aunque en 2006 condenaron a Carrera Almoina a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, los tribunales lo absolvieron del delito de violación.

Esa decisión llevó a Loaiza a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha instancia determinó en 2018 la responsabilidad internacional del Estado venezolano. En concreto por fallas en las garantías judiciales, integridad personal y protección frente a la violencia de género.

Carrera Almoina había quedado en libertad en 2008, mientras las apelaciones contra su absolución por el delito de violación permanecían sin resolver.

Más de dos décadas después de los hechos, el expediente seguía abierto. Ese vacío procesal se mantuvo intacto hasta la orden de aprehensión ejecutada este 25 de agosto.

Entrevista: Lohena Reverón Texto: Luis Alfredo Ledezma