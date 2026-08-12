Caso Linda Loaiza: Denuncian nuevo diferimiento a un proceso que tiene 25 años esperando justicia

La justicia venezolana aplazó este martes, 11 de agosto, la audiencia que debía revisar las apelaciones contra la absolución por violación de Luis Carrera Almoina, agresor de la abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza, en un proceso que acumula más de 25 años sin resolverse.

«Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia», expresó Loaiza por medio de su cuenta de la red social X.

La audiencia, prevista ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, buscaba reactivar el cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictada en diciembre de 2016.

Mediante el fallo número 1992, el máximo tribunal había ordenado que una sala distinta de la Corte de Apelaciones revisara nuevamente los recursos presentados por el Ministerio Público (MP) y por la propia Loaiza. En concreto, contra la absolución de Carrera Almoina por el delito de violación, orden que permanece sin ejecutarse casi una década después.

UN CASO QUE DATA DE 2001

El caso se remonta al 27 de marzo de 2001, cuando Loaiza, entonces estudiante de veterinaria de 18 años, terminó secuestrada en Caracas por Carrera Almoina. Este la mantuvo hasta 114 días en cautiverio, período en el que denunció haber sufrido torturas, mutilaciones y esclavitud sexual.

Aunque lo condenaron en 2006 a seis años y un mes de prisión por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, los tribunales lo absolvieron del delito de violación. Se trató de una decisión que motivó a Loaiza a llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual declaró en 2018 la responsabilidad internacional del Estado venezolano por fallas en las garantías judiciales, integridad personal y protección frente a la violencia de género.

El agresor quedó en libertad en 2008, mientras las apelaciones contra la absolución permanecieron pendientes.

Un nuevo diferimiento se suma a un proceso que lleva más de 25 años esperando justicia. Para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia.#LindaLoaiza #11Agos pic.twitter.com/QLnR8j0jyx — Linda Loaiza López Soto (@lindaloaiza24) August 11, 2026

«EL PASO DEL TIEMPO NO CONVIERTE LA IMPUNIDAD EN JUSTICIA»

Más de dos décadas después de los hechos, el expediente permanece abierto y las apelaciones contra la absolución de Carrera Almoina siguen sin ser revisadas.

«El paso del tiempo no convierte la impunidad en justicia». Así lo afirmó Loaiza, en un caso que se mantiene como referencia regional sobre violencia de género. De esta manera, se continúa a la espera de que el Estado venezolano cumpla lo ordenado tanto por el TSJ como por la Corte IDH.