Venezuela

La razón por lo que los bancos públicos laborarán este 20-Oct a pesar del decreto de «júbilo nacional» anunciado por Maduro

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
La razón por lo que la bancos públicos laboraran este 20-Oct a pesar del decreto de "júbilo nacional" anunciado por Maduro
Las agencias de los bancos públicos, laborarán normalmente este lunes 20-Oct / Foto: Archivo

Nicolás Maduro decretó como días de «júbilo nacional», el domingo 19 y el lunes 20 de octubre, como parte de las celebraciones por la canonización de los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Contents

No obstante, hay actividades esenciales que no entran en esta dinámica de los días no laborables, pero la banca no es uno de ellos.

Leer Más

Dólar oficial cerró julio con tendencia alcista: Así se cotizó este 31Jul
Filtraron fotos de Rocío San Miguel tras su detención: Tiene una fractura de hombro y piden médico de confianza
Diosdado Cabello vs. Primarias, dice que las manifestaciones por las inscripciones «fueron escuálidas»

Por esta razón, la banca privada no prestará sus servicios durante las mencionadas fechas, pero con la particularidad de que las entidades financieras pertenecientes el estado venezolano sí abrirán sus agencias normalmente, según confirmaron fuentes del sector financiero al medio Banca y Negocios.

¿QUÉ SECTORES EXCLUYE EL DECRETO?

El decreto 5.170, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.933, con fecha del viernes 17 de octubre, dice en su artículo 2, que «se excluyen de la aplicación de este Decreto las actividades del sector público y del privado que no puedan interrumpirse, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 185 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y los artículos 17,18 y 19 del Reglamento Parcial del referido Decreto Ley».

Las actividades no susceptibles de interrupción, según el artículo 185 de la mencionada ley incluyen los servicios públicos esenciales, como salud, electricidad, agua y telecomunicaciones.

LEA TAMBIÉN: ¿HABRÁ CLASES ESTE 20-OCT? ESTO DIJO EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

Asimismo, se incluyen actividades industriales o comerciales que requieren continuidad, como es el caso de procesos productivos que no pueden detenerse sin causar daño o pérdida patrimonial.

De igual manera, enmarca las labores en establecimientos que atienden al público de forma continua, como hoteles, restaurantes y farmacias.

No obstante, la ley señala que los trabajadores de estos sectores que laboren en días feriados tienen derecho a una remuneración adicional, conforme a lo establecido en la mencionada legislación.

EXCEPCIONES DEL MÁS RECIENTE DECRETO

En lo que respecta al actual decreto de estos dos días de júbilo nacional, su artículo 3 añade excepciones adicionales a las dispuestas en la Lottt.

«Se exceptúa de la aplicación de este Decreto el personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y al de la banca pública».

De esta manera, los bancos estatales estarán prestando servicio normalmente este lunes, mientras que la banca privada permanecerá cerrada, pero con sus canales electrónicos activados como de costumbre.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Rodrigo Paz ganó balotaje y se convertirá en el primer presidente de Bolivia que no es de izquierda en los últimos 20 años
Mundo
Sube a siete el número de cuerpos recuperados en mina inundada de Bolívar, labores de búsqueda no se detienen
Sube a siete el número de cuerpos recuperados en mina inundada de Bolívar, labores de búsqueda no se detienen
Venezuela
VIDEO: Activista venezolana intentó entregar carta al papa León XIV firmada por más de 10.000 personas, esto le piden
VIDEO: Activista venezolana intentó entregar carta al papa León XIV firmada por más de 10.000 personas, esto le piden
Mundo