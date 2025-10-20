La razón por lo que los bancos públicos laborarán este 20-Oct a pesar del decreto de «júbilo nacional» anunciado por Maduro

Nicolás Maduro decretó como días de «júbilo nacional», el domingo 19 y el lunes 20 de octubre, como parte de las celebraciones por la canonización de los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

No obstante, hay actividades esenciales que no entran en esta dinámica de los días no laborables, pero la banca no es uno de ellos.

Por esta razón, la banca privada no prestará sus servicios durante las mencionadas fechas, pero con la particularidad de que las entidades financieras pertenecientes el estado venezolano sí abrirán sus agencias normalmente, según confirmaron fuentes del sector financiero al medio Banca y Negocios.

¿QUÉ SECTORES EXCLUYE EL DECRETO?

El decreto 5.170, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.933, con fecha del viernes 17 de octubre, dice en su artículo 2, que «se excluyen de la aplicación de este Decreto las actividades del sector público y del privado que no puedan interrumpirse, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 185 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) y los artículos 17,18 y 19 del Reglamento Parcial del referido Decreto Ley».

Las actividades no susceptibles de interrupción, según el artículo 185 de la mencionada ley incluyen los servicios públicos esenciales, como salud, electricidad, agua y telecomunicaciones.

Asimismo, se incluyen actividades industriales o comerciales que requieren continuidad, como es el caso de procesos productivos que no pueden detenerse sin causar daño o pérdida patrimonial.

De igual manera, enmarca las labores en establecimientos que atienden al público de forma continua, como hoteles, restaurantes y farmacias.

No obstante, la ley señala que los trabajadores de estos sectores que laboren en días feriados tienen derecho a una remuneración adicional, conforme a lo establecido en la mencionada legislación.

EXCEPCIONES DEL MÁS RECIENTE DECRETO

En lo que respecta al actual decreto de estos dos días de júbilo nacional, su artículo 3 añade excepciones adicionales a las dispuestas en la Lottt.

«Se exceptúa de la aplicación de este Decreto el personal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y al de la banca pública».

De esta manera, los bancos estatales estarán prestando servicio normalmente este lunes, mientras que la banca privada permanecerá cerrada, pero con sus canales electrónicos activados como de costumbre.