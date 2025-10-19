¿Habrá clases este 20-OCT? Esto dijo el ministro de Educación

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, confirmó que el sector educativo se apegará a la orden de día no laborable para este lunes, 20 de octubre, dictada por Nicolás Maduro, con motivo de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos.

«La Dirección General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en nombre de nuestro Ministro Héctor Rodríguez, hace del conocimiento de todo el personal adscrito a este órgano ministerial, que por disposición del ciudadano Nicolás Maduro, fue decretado el Lunes 20 de octubre de 2025, como día de jubilo nacional no laborable, en honor a la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles», informó el Ministerio de Educación en un comunicado.

En este sentido destacó esta medida tiene como objetivo facilitar la participación de la familia venezolana en estos actos conmemorativos y religiosos de trascendencia histórica.

Esta aclaratoria ocurre debido a que en ocasiones anteriores, en las que el gobierno de Nicolás Maduro ha declarado días no laborables para el sector público, el Ministerio de Educación no ha acatado estas medidas.

¿QUÉ EVENTOS LLEVARÁ A CABO EL VATICANO ESTE LUNES?

Cabe recordar que este lunes, 20 de octubre se estará llevando a cabo una Misa de Acción de Gracias presidida por el cardenal Pietro Parolin en la basílica de San Pedro en el Vaticano. El evento dará inicio a las 2 de la mañana en hora de Venezuela.

Posteriormente, los fieles podrán seguir de cerca una audiencia con el papa León XIV que dará inicio a las 4 de la mañana en el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Finalmente, para este lunes, se transmitirá a través de los distintos canales el concierto de la Coral Simón Bolívar a la 1 de la tarde en la Basílica Santa Cecilia de Trastevere.