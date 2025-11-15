La razón por la que más de 100 juristas pidieron denunciar a Donald Trump y a Marco Rubio ante la CPI

Durante el encuentro de juristas de derecho internacional, realizado en Caracas entre este 13 y 14 de noviembre, se decidió crear un equipo especializado para elevar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio y otros responsables de las operaciones militares estadounidenses en al Caribe.

La propuesta fue presentada por La presidenta de la Asociación Americana de Juristas en Argentina, Claudia Rocca, durante el foro llamado «Encuentro de Juristas por la Soberanía y la Paz».

La jurista argentina destacó que el objetivo es atribuir responsabilidad a quienes promueven acciones que violan el derecho internacional e ignoran los principios de soberanía y no intervención.

«Que de este encuentro podamos lograr un grupo de trabajo para elaborar conjuntamente una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Trump, Marco Rubio y todo el que resulte material o intelectual de los delitos descritos al comienzo de esta alocución» enfatizó.

«Estados Unidos hoy instrumentaliza el narcotráfico para legitimar su injerencia en otros países e incluso para justificar una intervención militar directa porque ha quedado claro que la escucha los derechos humanos ya no la pueden utilizar por ser el estado que más lo vulnera junto con el sionismo», agregó.

#15Nov | Durante el encuentro de juristas de derecho internacional, realizado en Caracas entre este 13 y 14 de noviembre, se decidió crear un equipo especializado para elevar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de los Estados Unidos (EEUU),… pic.twitter.com/ayaqdps48T — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 15, 2025

LIGA DE JURISTAS

Rocca también propuso a la conformación de una amplia liga de juristas que actúe en defensa del orden jurídico internacional.

«Tenemos la obligación de exigir los derechos de nuestros pueblos, tenemos una importante función que cumplir esta fase del imperialismo estadounidense renovado en sus métodos, pero debilitado por una crisis económica estructural y por un declive que parece hasta ahora irreversible», expuso la jurista argentina.

Por último, reiteró que América Latina y el Caribe deben seguir siendo territorios de paz y que corresponde a los juristas garantizar el respeto del derecho frente a las presiones externas.

JORGE RODRÍGUEZ ENTREGÓ LA PROPUESTA A MADURO

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien participó en el foro, entregó a Nicolás Maduro las 10 conclusiones del Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional.

Estos diez puntos, entre los que se incluye la propuesta de denunciar a Trump y a Rubio ante la CPI, reflejan las conversaciones durante dos días de intenso debate. Los representantes de 35 naciones se comprometieron a hacer efectivo y aplicar el mencionado decálogo.