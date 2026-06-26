La razón por la que Jorge Rodríguez pidió a los venezolanos no bajar a La Guaira, a pesar de que quieren ayudar

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió a los venezolanos que no bajen a La Guaira a pesar de que desean ayudar a los afectados de los terremotos.
«Pedimos a todos los que quieran apoyar que no bajen a La Guaira porque entendiendo que ha sido masiva la intención de ayudar al prójimo también ocurre que se congestionan las vías donde estamos evacuando y llevando a las personas afectadas y heridas a refugios u hospitales», comentó.
LOS CENTROS DE ACOPIO PARA AYUDAR A LA GUAIRA
Destacó que la mejor ayuda que pueden aportar es no congestionar las vías para que los equipos de salud puedan trasladar rápidamente a los pacientes.
«Si quieren apoyar con insumos, agua, alimentos, hemos dispuesto dos grandes centros de acopio. Uno en la carpa de la carlota y otro la almacenadora caracas en Catia», dijo.
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Rodríguez recordó que La Guaira está militarizado. «Se encuentra totalmente en control de la Fanb para garantizar la seguridad, el orden interno y para facilitar las labores de rescate», apuntó.
Además, resaltó que los equipos de rescate «están en todos los puntos donde se presentó una afectación de ese nivel».