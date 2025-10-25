La razón por la que Conviasa suspendió vuelos hacia varios países de la región hasta el 28-Oct

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) anunció el viernes la suspensión de vuelos hacia y desde Cuba, México y Nicaragua, por el paso de la tormenta tropical Melissa, próxima a convertirse en huracán, medida que entró en vigor el 22 de octubre y se mantendrá hasta el martes 28.

En un comunicado, la aerolínea estatal precisó que la medida se ejecuta «para garantizar la realización segura de los vuelos» ante el desarrollo de dicho fenómeno. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, Melissa podría pasar este mismo sábado a huracán.

En consecuencia, su trayectoria representa un riesgo para las operaciones aéreas en la región, incluyendo Jamaica, La Española y Cuba. Es así como la suspensión de vuelos de parte de Conviasa busca prevenir que los aviones y pasajeros se vean afectados.

Asimismo, la empresa venezolana señaló que evaluará la situación del clima antes de volver a programas los vuelos suspendidos. Por esa razón, próximamente dará a conocer las nuevas fechas.

Para brindar asistencia a los viajeros, Conviasa dispuso de un canal de comunicación directa, invitando a los pasajeros a escribir a [email protected] para obtener más información al respecto.

MÁS SOBRE LA TORMENTA MELISSA

De acuerdo con el meteorólogo, Luis Vargas, la tormenta tropical Melissa ya está cerca de convertirse en un huracán, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h. Además, alertó que Jamaica podría sufrir sus embates cuando sea un huracán de categoría 3.

«Su posible ruta la llevará hacia Jamaica, donde pudiera impactarla como huracán mayor de categoría 3. Se esperan efectos muy severos para la isla, al igual que sus bandas nubosas seguirán dejando acumulados pluviométricos muy importantes en parte de La Española», apuntó.

En Venezuela, mencionó, sigue modulando las condiciones meteorológicas hacia el occidente del país, lo que continuará propiciando lluvias variables durante el fin de semana, sobre todo en Zulia, los Andes y Llanos Occidentales.