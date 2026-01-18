La propuesta de Ecarri a Delcy Rodríguez ante la posible llegada de empresas estadounidenses al país

Venezuela

El diputado y presidente de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, celebró este domingo la posible llegada de empresas estadounidenses a Venezuela, por lo que propuso una reforma fiscal para que la carga no incida solamente «sobre unos poquitos».

«¿Qué vengan las empresas norteamericanas? ¡Dios mío, qué buena noticia! Que van a venir, ¿por qué? Porque vienen con inversión», vaticinó Ecarri durante una entrevista en Abriendo Puertas de Venevisión.

Ante ese panorama, planteó a Delcy Rodríguez la reforma fiscal. «Vicepresidenta, tenga la valentía de presentar una reforma fiscal en Venezuela. Aquí no puede ser que esa inmensa carga fiscal sea solo sobre unos poquitos», consideró.

SOBRE LOS PRESOS POLÍTICOS Y ELECCIONES

Por otro lado, Ecarri se refirió al tema de los presos políticos y precisó que todavía falta que excarcelen a muchos de ellos.

Además, también abordó la posibilidad de que se lleven a cabo nuevas elecciones presidenciales. «Los procesos electorales tienen que ser consecuencias de pactos entre todas las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de una sociedad. Si eso no es consecuencia, pues los resultados electorales no van a ser efectivos», analizó.

En cuanto a la situación actual de Venezuela, el opositor precisó que se está a las puertas de que «la moderación tome este país».

«Moderación no es tibieza, la moderación no es debilidad. La moderación es mucha fortaleza. Yo tomo la palabra el tema de la dignidad. Si tuviera que darle un consejo a la vicepresidenta en esta hora, este día, ¿cuál sería? Que tenga la valentía del consenso», añadió.

Ecarri acotó que los venezolanos están viviendo «un proceso de cambio muy complicado, muy complejo y hay que ser muy serio y responsable y muy coherente». «Esto no quiere decir paz con miedo. No, es en paz y tranquilidad como cualquier país del mundo».

