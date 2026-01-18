Lanzan «Miraflores al Momento», nueva cuenta oficial de redes del Ejecutivo venezolano

El Ejecutivo venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, lanzó en X (Twitter) una nueva cuenta informativa oficial, llamada «Miraflores al Momento», que tendría la intención de lidiar con «noticias falsas», con la particularidad de ser muy parecida a la cuenta Rapid Response de la Casa Blanca.

En su bio, la cuenta se presenta de la siguiente forma: «Perfil oficial de respuesta rápida de Miraflores. Defendiendo la verdad de Venezuela frente a las campañas de noticias falsas».

La primera publicación de Miraflores al Momento desmentía una imagen hecha con IA que se viralizó en las últimas horas. En ella, se ve a Delcy Rodríguez y a un alto mando militar condecorando al director de la CIA, John Ratcliffe, quien visitó Caracas esta semana.

«Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras», dice el desmentido.

En la imagen se les ve a los altos funcionarios colocándole medallas en el traje a Ratcliffe. Sin embargo, desde el Ejecutivo no han desmentido la foto en la que aparecen Rodríguez y el jefe de la CIA dándose un apretón de manos.

Desmentimos categóricamente la información malintencionada que circula en redes sociales sobre una supuesta condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras. pic.twitter.com/nR4cumsYCr — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) January 18, 2026

ALTOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGRESAN A X

El lanzamiento de esta cuenta coincide con el retorno a X de altos funcionarios del gobierno, como Delcy y Jorge Rodríguez.

«Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica», escribió Delcy Rodríguez en su retorno. «¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!», añadió.

Poco antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también anunció que se reactivaría en dicha red social. «Nos volvemos a ver en X. Sigamos por el sendero de la prosperidad, el diálogo y el respeto. ¡Nosotros venceremos!».

Además, Diosdado Cabello fue el primero en anunciar que retomaba esa vía.

La red social X está bloqueada en Venezuela desde el 8 de agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro ordenó su censura tras las múltiples voces críticas en su contra por las irregularidades documentadas durante las elecciones del 28 de julio de 2024.