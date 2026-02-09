Venezuela

Polvo del Sahara llegará a Venezuela en los próximos días, esto advierten las autoridades

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Venezuela no estará libre del polvo del Sahara hasta este domingo 10 de marzo. Así lo señaló, este miércoles 6 de marzo, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).  
Archivo

Esta semana llegará a Venezuela una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara, generando calima en buena parte del territorio nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El organismo detalló que el polvo llegará a territorio venezolano este martes, 10 de febrero. Los pronósticos apuntan que se desplazará desde el este hacia el oeste, con concentraciones de leves a moderadas, según el Inameh.

El polvo del Sahara no es algo ajeno o extraño para los venezolanos; ha llegado al territorio nacional en el primer semestre de los últimos años. Se trata de «partículas de arena suspendidas en la atmósfera».

De acuerdo a especialistas, puede ser recomendable usar tapabocas y evitar hacer deportes al aire libre, dependiendo de cada caso. Asimismo, las personas más vulnerables deben tratar de no salir al exterior cuando la nube es más densa y mantener las ventanas cerradas.

INAMEH ALERTA DE NUBOSIDAD

Por otra parte, el Inameh confirmó que habrá mantos nubosos sobre distintas localidades del estado Apure y sobre el Lago de Maracaibo. Existe la posibilidad de que se den lluvias de intensidad variable.

Las autoridades también informaron que la mayor parte del territorio tendrá una nubosidad parcial durante este lunes. Podría haber lluvias en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Andes y Zulia durante la tarde y noche.

A pesar de que el país está en la temporada seca, el Inameh afirmó que durante la segunda semana de febrero habrá lluvias en distintas partes del país. Las precipitaciones se darán principalmente durante la madrugada y al final de la tarde.

