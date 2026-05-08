La preocupante situación de los estudiantes y su asistencia a clases, según un estudio de la UCAB

La encuesta nacional de calidad de vida (Encovi), realizada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reveló que casi la mitad de los estudiantes acuden irregularmente a clases, dejando en evidencia la crisis en el sector educativo.

El estudio determinó que el 44% de los estudiantes asiste irregularmente a clases, según datos evaluados hasta 2025. Las razones para no ir a las instituciones educativas son sumamente varias, pero se centran especialmente en las fallas de servicios públicos.

El 26% de los estudiantes se vio obligado a no ir a clases por problemas en el servicio de agua y el 21% lo hizo por fallas eléctricas. Mientras tanto, el 8% reconoció que no asistía por falta de transporte y el 21% por falta de comida en el hogar.

La situación en las escuelas también ha provocado que los estudiantes no vayan a clases. De acuerdo a la Encovi, el 20% de los estudiantes se vio afectado por las inasistencias o huelgas del personal docente.

ESTUDIANTES TRAS PANDEMIA

Ante de la pandemia de COVID-19, la cobertura educativa en los jóvenes entre 3 y 24 años alcanzaba el 74%. Sin embargo, Encovi determinó que está cifra cayó drásticamente durante la emergencia sanitaria.

Aunque se ha dado una recuperación paulatina durante los últimos años, la asistencia de los estudiantes no ha alcanzado las cifras previas a la pandemia. Las autoridades universitarias insisten en que se mantienen lejos de los niveles alcanzados en el pasado.

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El estudio concluyó que «fallas de los servicios públicos motivan la irregularidad en la asistencia a clases». Ante este escenario, recomendó la creación de programas de transporte para los estudiantes.