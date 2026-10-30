La preocupación de Fedenaga sobre el combustible en los campos venezolanos

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Labrador, insta a la construcción de un sistema consensuado entre Pdvsa, los ministerios de Agricultura y Tierra e Hidrocarburos; de la mano de las asociaciones productivas.

«Fedenaga pide combustible, amable y flexible para el productor. No podemos seguir canalizando un combustible a través de distribuidores industriales que quieren vender mucho más caro que lo que cuestan en una estación de servicio. Eso debe de cambiar».

¡Ningún productor debe estar persiguiendo un camión para conseguir un litro de combustible! El presidente de #Fedenaga, José Labrador, refirió la completa situación de gasoil para el sector primario venezolano. 🇻🇪 🎥 @El_Noticiero de @Canal_Televen. https://t.co/EqBzf4FjuO — Fedenaga (@Fedenagaoficial) October 29, 2026



En entrevista para Televen, Labrador cuestionó que mientras desde el Estado se habla de simplificación de trámite, en Venezuela sigan existiendo estas trabas para el sector primario: «En cualquier país del mundo y combustible que va al sector primario de producción de alimento es subsidiado, nosotros estamos pagando ya un precio internacional de 50 centavos, y encima quieren llevarme un distribuidor que me quiere cobrar a 90 centavos el combustible en la finca. Eso es inadmisible», fustigó.

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Haciendo hincapié en que el tema del combustible no puede ser un tabú, el portavoz del gremio ganadero subrayó que el Estado debe asumir la responsabilidad de construir ese sistema que solucione este conflicto.

«Los productores estamos caracterizando, sabemos cuánto necesita Portuguesa, cuánto necesita Guárico (…) No puede ser que un país petrolero, con la reserva más grande del planeta, un productor esté corriendo atrás de alguien para que le venda un litro de combustible», sumó.