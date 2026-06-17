Venezuela

La petición que hizo Héctor Rodríguez al TSJ sobre la reestructuración del gobierno

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Rodríguez

El presidente de la comisión presidencial para la restructuración y reingeniería del gobierno venezolano, Héctor Rodríguez, sostuvo este martes una reunión con magistrados que integran la junta directiva y las Salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como parte del proceso de consulta que se adelanta con los poderes del Estado, instituciones, organismos y diversos sectores del país.

Este encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Educación y contó con la presencia del alto juzgado, presidido por la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez.

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Durante la actividad, Rodríguez solicitó formalmente al TSJ la recepción de reflexiones individuales, así como la incorporación activa de los jueces de paz y de todo el engranaje judicial, para que se incorporen al debate nacional del plan de reestructuración y reingeniería del gobierno.

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«Envíennos sus reflexiones individuales, pero también consulten a todo el Sistema Judicial, a los jueces de paz. Tenemos algunas peguntas generadoras, pero también pueden ser reflexiones más libres. Queremos construir una propuesta que tenga el mayor consenso y la mayor reflexión posibles», aseguró.

Por su parte, la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, manifestó que este proceso de reestructuración y reingeniería del gobierno es «una gran oportunidad y una necesidad» que la sociedad estaba demandando.

Asimismo, aseguró que el Poder Judicial entiende que este es un momento de revisión y evaluación que debe darse «sin miedo a corregir lo que se tenga que corregir».

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