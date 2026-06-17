La petición que hizo Héctor Rodríguez al TSJ sobre la reestructuración del gobierno

El presidente de la comisión presidencial para la restructuración y reingeniería del gobierno venezolano, Héctor Rodríguez, sostuvo este martes una reunión con magistrados que integran la junta directiva y las Salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como parte del proceso de consulta que se adelanta con los poderes del Estado, instituciones, organismos y diversos sectores del país.

Este encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Educación y contó con la presencia del alto juzgado, presidido por la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez.

Durante la actividad, Rodríguez solicitó formalmente al TSJ la recepción de reflexiones individuales, así como la incorporación activa de los jueces de paz y de todo el engranaje judicial, para que se incorporen al debate nacional del plan de reestructuración y reingeniería del gobierno.

«Envíennos sus reflexiones individuales, pero también consulten a todo el Sistema Judicial, a los jueces de paz. Tenemos algunas peguntas generadoras, pero también pueden ser reflexiones más libres. Queremos construir una propuesta que tenga el mayor consenso y la mayor reflexión posibles», aseguró.

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Por su parte, la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, manifestó que este proceso de reestructuración y reingeniería del gobierno es «una gran oportunidad y una necesidad» que la sociedad estaba demandando.

Asimismo, aseguró que el Poder Judicial entiende que este es un momento de revisión y evaluación que debe darse «sin miedo a corregir lo que se tenga que corregir».