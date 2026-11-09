La petición que hizo el Topo Mayor para ayudar a los voluntarios que aún sacan cuerpos en La Guaira

El reconocido rescatista mexicano, Héctor Méndez, conocido como «el Chino» o el «Topo Mayor», pidió ayuda a quienes tengan la posibilidad de donar proteínas para los topos voluntarios que aún se encuentran en La Guaira sacando cuerpos de las víctimas mortales de los terremotos del pasado 24 de junio.

«Estamos buscando patrocinadores para que apoyen a Topos Azteca. Seguimos buscando a víctimas fatales en la zona de Catia La Mar. Nuestros chicos están comiendo únicamente carbohidratos», dijo con preocupación el Topo Mayor en un video divulgado a través de sus redes sociales.

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En este sentido, destacó que por ahora lo que más necesitan son donaciones de proteínas para los voluntarios.

«Necesitamos que cuando menos tres veces a la semana coman pollo y carne. Por favor comuníquense en la cuenta de @elantonitv. Dios me los recompensará», añadió el experimentado rescatista.

Topos Azteca es una organización mexicana especializada en la búsqueda y rescate de personas en situaciones de emergencia, particularmente tras terremotos y derrumbes. El equipo regresó al país el pasado 28 de octubre con donaciones de herramientas y equipos para los voluntarios.