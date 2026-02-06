La petición que hizo Baltazar Porras a los venezolanos que implica a los presos políticos y las vigilias

El cardenal Baltazar Porras invitó a los venezolanos a acercarse a los sitios donde están haciendo vigilia permanente por la libertad de los presos políticos y sumarse a las cadenas de oraciones.

«Ante la situación de angustia, que se vive con los privados de libertad, nos preguntan: ¿Qué hacer?», dijo en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Instagram.

«Creo que lo mejor es que busquemos como reunirnos en cada una de las ciudades donde vivamos. Aquellos sitios donde están en vigilia permanente, quienes tienen familiares o seres queridos que están esperando sus liberaciones», acotó.

En este sentido, destacó que el mejor momento para esto será este fin de semana. «Que mejor que aprovechar este sábado en la mañana de 10 a 12 para que nos unamos en oración acercándonos a ellos, quienes puedan estar presente físicamente y quienes no que colaboren con cada uno de los grupos que allí están para llevar algo de comida o medicamento o alguna necesidad que tengan, que nos haga de verdad solidarios y nos hagan buscar todos los caminos para que haya la paz en el corazón y no tengamos el dolor de quienes están cumpliendo una condena, muchas veces injusta y requieren también de nuestra solidaridad», aseveró Porras.

«Aprovechemos para expresarlo comunitariamente acercarnos a esos sitios, con respeto, cuidado y prudencia, que lo que vamos a hacer es rezar y estar cerca de nuestros hermanos que están sufriendo», concluyó.