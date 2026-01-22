La petición de Fedecámaras al gobierno en torno a las «condiciones socioeconómicas y participación nacional»

El empresario Felipe Capozzolo, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), pidió nuevas políticas públicas para «mejorar las condiciones socioeconómicas» de la ciudadanía.

Capozzolo sostuvo una entrevista en el programa Penzini con Todo. Desde un principio, aseguró que Fedecámaras respalda el acompañamiento a las medidas económicas que sean tomadas por el gobierno de Delcy Rodríguez.

El gremialista sostuvo que estas medidas deben tener el objetivo de «estabilizar la economía, maximizar la producción nacional, mejorar las condiciones socioeconómicas de los venezolanos».

«Para nosotros es importante garantizar la participación nacional y componente en todo el conjunto de inversiones y desarrollo que se pueda estar llevando adelante en el país», expuso Capozzolo.

PETICIONES DE CAPAZZOLO

Para Capazzolo, las autoridades deben fortalecer el sector empresarial del país, con el objetivo de atraer inversiones y aumentar la producción. A esto se sumó la necesidad de potenciar la capacidad de la industria manufacturera.

El empresario sostuvo que se debe alcanzar un acuerdo nacional, a la vez que se defienda a la empresa privada del país. Así pues, espera que los ciudadanos puedan obtener los beneficios de un proceso de apertura económica.

«El componente nacional es un punto de honor para nosotros y que vamos a llevar hacia adelante», afirmó Capazzolo, quien pidió continuar con la expansión y crecimiento de la economía.

Las declaraciones de Capazzolo se dieron un día después de que Rodríguez confirmó la llegada de 300 millones de dólares en la venta de petróleo. Estos fondos serán enfocados en la estabilización del mercado cambiario y financiación del ingreso de los trabajadores.