Venezuela

Ventas de divisas, mercado paralelo y las criptomonedas: Las claves de la nueva dinámica cambiaria en el país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
divisas

El economista Asdrúbal Oliveros aseguró este miércoles que el Estado prepara una nueva modalidad que pondría fin al sistema de venta de divisas que se ha estado implementando en los últimos años a las entidades bancarías.

«Tema clave de la nueva dinámica cambiaria en Venezuela: las ventas de divisas por parte del Estado dejarán de realizarse en efectivo y también a través de criptomonedas», aseguró Oliveros en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Leer Más

Mujeres cubanas publicaron video en respaldo a la democracia venezolana y así respondió María Corina
María Corina envió mensaje, pidió a los venezolanos mantenerse enfocados y habló del «round ganador»
CLX Samsung lanza promoción limitada de productos «Open Box» en Valencia
Dólar paralelo bajó este 21Dic: Así se cotizó

«Este cambio tendrá implicaciones directas sobre el stock de efectivo y la dinámica de las transacciones en moneda extranjera», añadió.

LEA TAMBIÉN: SIGUEN LOS CAMBIOS: DELCY RODRÍGUEZ DESIGNÓ A LOS NUEVOS PRESIDENTES PARA VTV Y FUNDACIÓN PATRIA

No obstante, el especialista no ofreció detalles sobre cómo serían las nuevas modalidades que utilizaría el Estado para distribuir las divisas en el mercado.

Por otra parte, destacó cómo prevé el uso de las criptomonedas. «En el caso de las criptomonedas, estas seguirán siendo un instrumento relevante, dado que una parte significativa de las operaciones de cobertura del sector privado continúa realizándose mediante este mecanismo».

Finalmente, aunque la brecha del dólar paralelo se sigue acortando, señaló que al menos a corto plazo, aún seguirá habiendo una brecha cambiaria.

«El mercado paralelo no desaparece; por el contrario, seguirá activo y con peso en la formación de expectativas cambiarias, al menos durante un tiempo adicional», dijo.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El eje intestino-cerebro: El síntoma «escondido» del SOP
Columnistas
UCV
Denunciaron que funcionarios policiales intentaron quitar pancarta por los presos políticos en la entrada de la UCV
Venezuela
Italia
Los videos del ciclón Harry que mantienen en máxima alerta a Italia, ocasionó olas de hasta 10 metros
Mundo