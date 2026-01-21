Ventas de divisas, mercado paralelo y las criptomonedas: Las claves de la nueva dinámica cambiaria en el país

El economista Asdrúbal Oliveros aseguró este miércoles que el Estado prepara una nueva modalidad que pondría fin al sistema de venta de divisas que se ha estado implementando en los últimos años a las entidades bancarías.

«Tema clave de la nueva dinámica cambiaria en Venezuela: las ventas de divisas por parte del Estado dejarán de realizarse en efectivo y también a través de criptomonedas», aseguró Oliveros en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Este cambio tendrá implicaciones directas sobre el stock de efectivo y la dinámica de las transacciones en moneda extranjera», añadió.

No obstante, el especialista no ofreció detalles sobre cómo serían las nuevas modalidades que utilizaría el Estado para distribuir las divisas en el mercado.

Tema clave de la nueva dinámica cambiaria en Venezuela: las ventas de divisas por parte del Estado dejarán de realizarse en efectivo y también a través de criptomonedas. Este cambio tendrá implicaciones directas sobre el stock de efectivo y la dinámica de las transacciones en… — Asdrúbal R. Oliveros (@aroliveros) January 21, 2026

Por otra parte, destacó cómo prevé el uso de las criptomonedas. «En el caso de las criptomonedas, estas seguirán siendo un instrumento relevante, dado que una parte significativa de las operaciones de cobertura del sector privado continúa realizándose mediante este mecanismo».

Finalmente, aunque la brecha del dólar paralelo se sigue acortando, señaló que al menos a corto plazo, aún seguirá habiendo una brecha cambiaria.

«El mercado paralelo no desaparece; por el contrario, seguirá activo y con peso en la formación de expectativas cambiarias, al menos durante un tiempo adicional», dijo.