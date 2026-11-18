El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) propusieron este miércoles convertir el estado costero de La Guaira (norte), el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, en un aerotrópolis -modelo urbano en el que un aeropuerto actúa como eje central de la ciudad- tras los graves daños que sufrió.

En partes de este estado costero, como en Caraballeda y Catia La Mar, centenares de edificios se desplomaron después de los sismos y los equipos siguen trabajando en sacar los escombros, mientras que los trabajos de reconstrucción no han comenzado.

El CIV indicó, en una nota de prensa, que reconstruir no debe significar simplemente reponer físicamente lo dañado a riesgo de reproducir vulnerabilidades pasadas.

«Por el contrario, este desafío se plantea como una oportunidad única histórica para recuperar la planificación como política pública de Estado, consolidando un territorio seguro, competitivo, inclusivo y sustentable. Una visión de vanguardia: el concepto de aerotrópolis litoral», añadió.

Bajo este concepto, el colegio plantea integrar de manera operativa el Aeropuerto Internacional de Maiquetía -principal del país- y el Puerto de La Guaira con un desarrollo urbano denso, resiliente y de proyección caribeña.

Para esto, señaló como necesario establecer un «cinturón verde de amortiguación costera» con parques lineales y arquitectura ligera de masa cero para disipar la energía marina, sumado al saneamiento y dragado inmediato de las presas de retención de sedimentos en las cuencas altas.

Asimismo, incorporar redes eléctricas inteligentes, plantas desalinizadoras modulares descentralizadas, gestión circular de residuos de construcción y sistemas avanzados de saneamiento ambiental.

OTRA CARA PARA LA GUAIRA

El CIV propone impulsar un terminal híbrido de integración puerto-aeropuerto-ciudad, un distrito de industrias creativas, zonas francas, corredores turísticos especializados y normativas orientadas a la atracción de inversión privada nacional e internacional.

El Gobierno de Venezuela ha retirado 1,43 millones de toneladas de escombros en el estado costero La Guaira tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, mientras que ha demolido 282 edificios con graves daños estructurales, de acuerdo a la actualización más reciente publicada por el medio oficialista Mazo Dando.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Con información EFE