«La normalidad debe imperar en el país»: Diosdado Cabello dice que Caracas «está en calma y en tranquilidad»

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, realizó este miércoles en horas de la noche un recorrido por la ciudad capital para evaluar las diferentes zonas, tras varios días después del ataque perpetrado por los Estados Unidos.

«Buenas noches, son las 11 de la noche, toda Caracas está en calma, en tranquilidad. Aquí estamos en la avenida principal de Chuao», dijo Cabello en una publicación compartida en sus redes sociales.

En el clip se puede ver a Cabello manejando una camioneta con una chaqueta negra con la bandera de Venezuela y una gorra con la cita «dudar es traición».

«Nuestro pueblo consiente sabe lo que debemos hacer, trabajando para recuperar la normalidad que debe imperar en el país, y bueno trabajar», sostuvo.

En este sentido, destacó que la normalidad ha llegado de manera progresiva.

«Ya hoy los comercios abrieron sin ningún tipo de inconvenientes. Estamos en Las Mercedes, todo tranquilo vamos hacia Petare, recorriendo. Ya venimos del centro, allá donde está la vicepresidencia, donde está el palacio, toda esa zona está tranquila; plaza O’leary, y ahora estamos saliendo de Chuao y vamos a Petare en tranquilidad», concluyó Cabello.

