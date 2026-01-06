Delcy Rodríguez designa a Calixto Ortega Sánchez como vicepresidente de Economía y Finanzas

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, designó este martes a Calixto Ortega Sánchez, expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), como vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas.

Rodríguez, una de sus primeras actividades como mandataria, encabezó la instalación del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial. Aseguró que el objetivo es asegurar la continuidad administrativa y económica tras la captura de Nicolás Maduro.

«Anuncio la conformación del Estado Mayor Agroalimentario, que está integrado por el nuevo vicepresidente de Economía, Calixto Ortega», dijo Rodríguez.

El organismo también estará conformado por Anabel Pereira, ministra de Economía y Finanzas; Alex Saab, de Industrias; Luis Villegas, de Comercio Nacional; Juan Carlos Loyo, de Pesca y Acuicultura; Carlos Leal Tellería, de Alimentación; Julio León Heredia, de Agricultura y Tierras; y Ángel Prado, de Comunas.

Rodríguez aseguró que este organismo contará con la «acción dos motores: El motor agroalimentario y el motor comunal». En tal sentido, sostuvo que se busca garantizar la seguridad agroalimentaria de la ciudadanía.

«SON ÓRDENES DE MADURO»

Una vez anunció la conformación del Estado Mayor, aclaró que la medida fue tomada por Nicolás Maduro. Luego de su detención en la madrugada del sábado y mientras está en Estados Unidos, Rodríguez dio detalles sobre el organismo.

«Son órdenes dadas por el presidente Nicolás Maduro para concentrar esfuerzos en la producción de algunos rubros que se importan», expuso Rodríguez. Además, afirmó que en este año buscan «crecer más» que en el 2025.

Este mismo martes, fue activada la comisión para gestionar la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Estados Unidos. Ahora enfrentan cargos por narcoterrorismo ante un tribunal federal de Nueva York.