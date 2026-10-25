Venezuela

«La mesa de diálogo seguirá dando resultados concretos»: AN 2015 se pronunció sobre el regreso de María Corina al país

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
2 Min de Lectura
La AN 2015 sostiene que el regres de Machado representa un paso màs en el plan de tres fases de EEUU. Foto archivo
La AN 2015 sostiene que el regres de Machado representa un paso màs en el plan de tres fases de EEUU. Foto archivo

Minutos después del regreso de la dirigente de la oposición, María Corina Machado al país, la AN 2015 se pronunció a través de sus redes sociales y celebró el hecho. En un comunicado destacó que la mesa de negociaciones con el oficialismo seguirá dando resultados.

También argumentó que este retorno es “un paso significativo en la implementación de plan de tres fases impulsado por el Gobierno de Estados Unidos para la reinstitucionalización de Venezuela”.

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En el comunicado destaca que “el restablecimiento de las garantías políticas debe permitir que todos los exiliados regresen a nuestro país”. Y agrega que “ningún venezolano vuelva a correr riesgos por pensar distinto, expresar sus ideas o ejercer la actividad política”.

Sostiene que “la mesa de diálogo seguirá dando resultados concretos que permitan avanzar». El objetivo fundamental es: la recuperación plena de la democracia y la celebración de elecciones libres, justas y transparentes”.

Finaliza el comunicado con esta afirmación: “seguimos avanzando unidos y con determinación”.

Machado regresó este domingo y de inmediato se activaron las convocatorias espontaeas para cncentrarse en distintos lugares por onde la dirigente va a pasar, hata llegar a Caracas.

 

Acerca del regreso de la dirigente se han pronunciado varias personalidades nacionales e internacionales.

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