Venezuela

¿María Corina llegó por Colombia? Esto es lo que se sabe al respecto

Zoila Maguiña Sanz
Zoila Maguiña Sanz
3 Min de Lectura
María Corina Machado habría regersado por Colombia. Fotos cortesía RRSS y archivo
María Corina Machado habría regersado por Colombia. Fotos cortesía RRSS y archivo

Una vez que se supo del regreso de la líder opositora María Corina Machado, comenzaron a correr las versiones acerca de que habría entrado por Colombia. Sin embargo, hasta el momento hay información contradictoria al respecto.

Por un lado, a través de la emisora colombiana Bluradio se supo que el Gobierno de ese país “oficialmente no reconoce haber facilitado el paso de María Corina por territorio nacional rumbo a Venezuela”.

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Así lo dijo Ricardo Ospina, director los contenidos informativos de la emisora, en su cuenta en X (Twitter), quien pidió estar “atentos a un pronunciamiento público” en las próximas horas.

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Sin embargo, a través de sus redes sociales, el corresponsal del medio español ABC en Estados Unidos, David Alandete, aseguró que Machado llegó a Venezuela cruzando la frontera por el país vecino.

“María Corina Machado entró en Venezuela por Colombia. Era su segundo intento desde ese país y el noveno desde junio”, publicó el comunicador.

Agregó que sus fuentes en Washington le aseguraron que “la Administración Trump estuvo dividida hasta el último momento”, respecto a este retorno de la dirigente.

También afirmó que “resultó decisiva la presión de legisladores de Florida, que advirtieron a la Casa Blanca del grave coste político que suponía dar la impresión de estar bloqueando el regreso de la Nobel de la Paz, especialmente a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre”.

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