El diputado de la Asamblea Nacional de 2015, Jorge Millán, afirmó este domingo que todavía no está decidido si será la mesa de diálogo o el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de fijar el cronograma para la realización de comicios durante el próximo año.

Sin embargo, en una entrevista con Margarita Oropeza, el integrante de la delegación opositora en las negociaciones adelantó que podría ser el órgano electoral, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones.

«Ya veremos en el desarrollo de la discusión a quién le va a corresponder. Hasta ahora, lo que pareciera apropiado es que, si el CNE se designa y está comprometido con darle a Venezuela elecciones, sea quien lo fije», indicó.

De igual forma, destacó la existencia de elementos políticos que pueden «desbordar» al CNE. «Tienen que haber condiciones para la convocatoria, no desde el registro, sino que el CNE esté habilitado para convocar. Eso es parte del trabajo que debe realizar la mesa para allanar el camino en términos de una construcción con el Gobierno, para ir hacia ese proceso de elección», añadió.

Desde la comisión presidida por Dinorah Figuera, dijo Millán, se inclinan por un órgano que les garantice a todos los ciudadanos «su derecho a elegir siempre». «Un árbitro comprometido con que la voluntad popular se manifieste en el resultado que ellos anuncien y se den garantías en otros aspectos», acotó.

Abriendo Puertas con @jorgemillant La mesa de diálogo va a fijar el cronograma electoral o esto va a ser tarea del nuevo Consejo Nacional Electoral que se designe el próximo año? pic.twitter.com/pDPmf98aQ9 — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) November 22, 2026

GARANTÍAS POLÍTICAS

Por otro lado, Millán precisó que han ido avanzando en las garantías políticas. «Como lo dijimos en el ciclo de diálogo anterior, quedaron en discusión una serie de leyes como la de contraloría, la ley de partidos políticos y la ley contra el terrorismo, que se ha mal utilizado para la persecución política», recordó.

También hizo hincapié en que en materia de libertad de expresión se viene trabajando intensamente. «Ha habido desbloqueos de portales. También hemos venido trabajando en la estabilización de las concesiones, fundamental para que dueños de medios y periodistas puedan ejercer el derecho a informar de manera apropiada», añadió.

Sobre las inhabilitaciones, mencionó que la mayoría de estas provienen del artículo 105 de la Ley de Contraloría. «Eso lo estamos trabajando», insistió.

El dirigente resaltó que, aunque se puede eliminar, se trabaja para transformarlo en un artículo que «corresponda a los parámetros constitucionales y evitar que se convierta en un arma política para impedir el derecho de los ciudadanos a que los elijan».

«Esperamos hacer anuncios positivos sobre eso mañana (lunes 23 de noviembre)», apuntó.

Abriendo Puertas con @jorgemillant -¿Cómo avanza la Mesa de Diálogo entre Gobierno y Asamblea Nacional 2015? -Ley de Contraloría e inhabilitaciones pic.twitter.com/odT0WIaJye — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) November 22, 2026

SOBRE LA LEY SIMÓN BOLÍVAR

En torno a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, Millán dijo que también revisan aspectos de esta normativa. «Trabajamos para que los venezolanos no tengan restricciones y no haya instrumento jurídico que les impida el ejercicio de sus derechos políticos y a expresarse», dijo.

«Esperamos poder hacer los anuncios. No queremos adelantar cosas que podrían comprometerlas. Hemos sido muy cuidadosos de que el trabajo de la mesa sea confidencial», finalizó.