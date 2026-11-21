Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional (AN) e integrante del Comité de Postulaciones Judiciales, aclaró que la presentación de los aspirantes a conformar el nuevo TSJ, no quiere decir que todos van a ser aceptados.

La aclaratoria la hizo en sus redes sociales, a raíz de los cuestionamientos que han surgido alrededor de varios de los candidatos, entre ellos la exfiscal Katherine Harrington.

“Postularte sencillamente es un acto administrativo. La ley nos obliga a publicar a todos, pero muchos de los postulados no van a ser aceptados», dijo. Agrego que esto bedece a «distintas razones que están establecidas en la Constitución”, dijo.

Se recuerda que tras el lapso de las postulaciones el comité informó que al final hubo un total de 1.343 aspirantes.

La ley establece que el listado sea publicado en medios nacionales y en este caso, se difundió también en las redes sociales oficiales.

El desglose implica 1.066 candidaturas a magistrados, 166 a la Inspectoría General de Tribunales y 111 a la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

A partir de esta publicación, según el artículo 71 de la Ley Orgánica del TSJ, comienza el lapso de impugnaciones. Aquí cualquier ciudadano interesado tiene 15 días continuos para presentar sus argumentos en contra de cualquier candidato.

Luego, el Comité tiene ocho días continuos para revisar la información recibida y definir quiénes serán admitidos. Si la instancia acepta alguna objeción, notificará al afectado, que podrá presentar sus descargos en tres días siguientes.

Además, la misma ley faculta al Comité a pedir información a cualquier órgano público o privado. Estos están obligado a colaborar y entregar los datos que se les solicite.