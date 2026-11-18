El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una medida preferencial para la población mayor de 60 años: ya no necesitarán de cita para tramitar la cédula de identidad.

El ente, adscrito al Ministerio de Interior y Justicia, informó el lunes sobre la medida. «Seguimos optimizando la atención para nuestros adultos mayores», indicó el Saime en su cuenta de Instagram.

«Los ciudadanos mayores de 60 años no necesitan solicitar cita previa para la renovación de su cédula de identidad», apuntó. En ese sentido, los usuarios de este grupo no tendrán que hacer ningún trámite en la página web del Saime para la cedulación.

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«Acércate de forma directa a la oficina Saime de tu preferencia en el horario de atención habitual. Nuestro equipo está listo para brindarte un servicio rápido, prioritario y con el cariño que mereces», añadió.

PROCESO DE CEDULACIÓN

Con esta nueva normativa del Saime, la población mayor de 60 años podrá tramitar la cédula en cualquier oficina sin mayor requisito previo. Luego, tendrán que continuar el proceso habitual para obtener el documento.

Los usuarios tan solo cuentan con un requisito para emitir su documento de identidad: la copia simple del acta de nacimiento. Para naturalizados, deberán llevar una copia de la Gaceta Oficial o constancia de la nacionalización.

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Por otra parte, el Saime recordó que la ciudadanía menor de 60 años sí tiene que tramitar la cita y cumplir el proceso regular. En el caso de los menores de edad, hará falta la cédula de identidad del representante legal.