«La jaula lo protegió»: Rescataron a un periquito australiano de edificio derrumbado en Chacao

En medio de la tragedia que embargó a todos los venezolanos tras los terremotos del 24 de junio, siguen apareciendo historias de rescates que recargan las fuerzas y esperanzas de todos los que se encuentran tratando de conseguir sobrevivientes. En esta ocasión, el protagonista resultó ser un pequeño periquito australiano que estaba bajo los escombros.

El rescate lo llevaron a cabo los denominados Topos Aztecas en los restos del edificio Petunia en Chacao. «Los rescatistas de México lo encontraron, no sabemos exactamente en qué parte estaba. Salió por sus propios medios», comentó uno de los voluntarios que se encuentran en la zona de la tragedia.

«Aparentemente, la jaula lo protegió del desastre», agregó.

Aunque al parecer el periquito no sufrió ningún daño de consideración, con respecto a su destino, informó que lo van a internar para mantenerlo en observación en la unidad veterinaria de Salud Chacao.

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Hasta el momento se desconoce a quién pertenecía o si su familia logró sobrevivir a la tragedia.

El doble terremoto derribó en su totalidad casi 200 edificios y dejó al menos 1.450 muertos y decenas de miles de desaparecidos.

La ONU estimó que pudiera haber 50.000 personas desaparecidas y que los sismos podrían dejar casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6.700 millones de dólares, un 6% del PIB del país petrolero.