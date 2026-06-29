Perrita rescatista de España resultó herida durante labores de búsqueda en el país, así la atendieron

En medio de las intensas labores de búsqueda y rescate que se están llevando a cabo a contrarreloj en La Guaira, una perrita rescatista traída desde España para encontrar a víctimas bajo los escombros sufrió una fuerte herida en una de sus patitas.

En imágenes divulgadas en redes sociales se puede ver que la perrita sufrió una profunda cortada en una de sus extremidades delanteras. De inmediato, un equipo de expertos limpió la herida, la anestesiaron y posteriormente procedieron a cocerla.

En otras fotos subidas posteriormente, se puede ver a la perrita de pie, con un mejor semblante y una venda cubriendo la herida de su pata.

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Sin embargo, durante los rescates en Venezuela historias como esta se han repetido, de perritos que lo están dando todo para conseguir a personas con vida.

La periodista Azucena Uresti, informó que Max, el perro rescatista mexicano que participó como voluntario en las labores de búsqueda tras los terremotos, también resultó herido.

«Afortunadamente, su estado de salud es estable, pero tuvo que regresar a México para iniciar su proceso de recuperación», informó. No obstante, destacó su labor mientras estuvo en Venezuela. «Logró rescatar con vida a siete personas, entre ellas dos niños, además de tres perros».