La importante petición que hizo Delcy Rodríguez a la directora del FMI durante una llamada telefónica este 21Abr

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes una llamada con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, luego de que el organismo restableció relaciones con Venezuela.

Rodríguez encabezó una serie de actividades en Coro, capital del estado Falcón. En el marco de su «peregrinación nacional», la mandataria informó de la llamada con Georgieva y aclaró sus exigencias al FMI.

«Le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el FMI para que podamos recuperar infraestructura vital», detalló Rodríguez.

La mandataria afirmó que, en caso de obtener los fondos congelados en el FMI, se destinará a mejor el suministro de agua potable y electricidad. «Tenemos los proyectos muy claros. Sabemos muy bien qué hacer con esos recursos», acotó.

«Le expliqué que Venezuela sabe qué hacer, responsablemente, con sus recursos bloqueados, no solo en el FMI, sino en otros países (…) y que los podamos usar en servicios públicos y estabilidad macroeconómica», añadió.

FMI CONFIRMÓ LA CONVERSACIÓN

Poco después, Georgieva agradeció a Rodríguez por tener la llamada, a la que calificó de «valiosa y productiva». Asimismo, confirmó que el FMI avanza en la cooperación con el gobierno venezolano.

«Hemos hablado de los próximos pasos de nuestra colaboración, centrándonos en los datos, el asesoramiento en materia de políticas y el desarrollo de capacidades. He subrayado el compromiso del FMI de apoyar al pueblo de Venezuela», dijo.

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Thanks to Venezuela Acting President @delcyrodriguezv for a very valuable & productive call today. We discussed next steps in our engagement, with a focus on data, policy advice & capacity development. I underscored the commitment of the IMF to support the people of Venezuela. pic.twitter.com/FkgYZgHlLq — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 21, 2026



Georgieva también habló el lunes sobre Venezuela en una rueda de prensa. Aunque reconoció que es «optimista» y mencionó un posible «programa de ayuda» al país, subrayó que «restaurar la estabilidad macroeconómica y financiera será un camino muy difícil».

Tras unos siete años sin contacto, Venezuela y el FMI restablecieron relaciones la semana pasada. A pesar del acercamiento, el ministro de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, aclaró que no está previsto «ningún plan de financiamiento».