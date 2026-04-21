Estos son los sectores que tendrán mayor crecimiento este 2026, según Profranquicias

El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Raúl Ángulo, reveló que las proyecciones del sector indican que para este 2026 se podría dar un crecimiento económico de hasta 15%.

Ángulo se pronunció este lunes durante el evento en FOCUS ON! 2026, que reunió a distintos gremialistas y empresas del país. Desde un principio, afirmó que el presente año sería positivo, marcado por el crecimiento del sector de franquicias.

«En Venezuela operan actualmente más de 75 marcas con 2.500 puntos de negocio que generan más de 44 mil empleos entre directos e indirectos y para este 2026, proyectamos un crecimiento de entre 10% y 15%», detalló Ángulo.

Este escenario impulsaría a sectores como el gastronómico, servicios y retail, enfocado en el comercio minorista. A esto se debe sumar el «renovado interés de marcas internacionales que podrían llegar al país este año», según el experto.

MARCAS EN EL PAÍS

Luzmar Moret, directora general de McDonald’s, afirmó que el 72% de sus empleados tienen entre 17 y 24 años. «El cambio en el liderazgo tiene que ser oportuno, pero sobre todo empático», indicó.

José Rivas Acevedo, CEO de Bigwise, que ofrecen consultoría y soluciones tecnológicas para el retail y empresas, destacó el valor del entorno en las marcas. «Si pienso en digital, me rodeo de personas con habilidades digitales», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA CONTUNDENTE MEDIDA QUE APLICARÁN EN ESTACIONES DE SERVICIO SÚPER PREMIUM TRAS CAÍDA DE LAS VENTAS

A principios de la semana pasada, Profranquicias afirmó que hay marcas extranjeras interesas en regresar o instalarse por primera vez en Venezuela. El interés se debe a la mejora de las relaciones comerciales con Estados Unidos en los últimos meses.