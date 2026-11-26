A cinco meses de los terremotos del pasado 24 de junio, La Guaira continúa dando pasos hacia su recuperación económica y turística. A partir del próximo 1 de diciembre, las playas y balnearios habilitados de la entidad recibirán visitantes de lunes a domingo, dejando atrás el esquema de apertura limitado.

El gobernador José Alejandro Terán, informó que actualmente 55 de los 66 balnearios del estado se encuentran operativos. Destacó la recuperación de más del 68 % de la capacidad hotelera y los avances en el restablecimiento de los servicios públicos.

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La reapertura progresiva de las playas comenzó en octubre, después de más de cuatro meses de cierre. Durante noviembre, los días laborables fueron destinados a trabajos de rehabilitación y capacitación a prestadores de servicios.

EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN CONTINÚA

La medida representa una oportunidad para más de 4.000 familias vinculadas al comercio playero, así como para emprendedores, comerciantes y trabajadores que vieron afectados sus medios de sustento.

Con la llegada de la temporada decembrina, el estado costero se prepara para recibir a los temporadistas durante toda la semana, en medio de su proceso de reconstrucción.