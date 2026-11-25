Integrantes del movimiento humanitario «Hasta Encontrarlos» ofrecieron una rueda de prensa en la sede de Cecodap, en Caracas, para denunciar la falta de avances en la búsqueda de 63 niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos en el estado La Guaira, luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Francis Salcedo, vocera del movimiento, explicó que los familiares han acudido al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el CICPC y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, sin obtener las respuestas que esperan.

«La reconstrucción tras una tragedia no puede medirse únicamente por las viviendas entregadas, las escuelas recuperadas o los servicios restablecidos, sino también por las respuestas concretas que reciben los padres que permanecen en la incertidumbre», precisó.

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LA BÚSQUEDA CONTINÚA

Entre sus principales solicitudes se encuentran la revisión de las cámaras de seguridad, la agilización de las pruebas de ADN, la exhumación de cuerpos sepultados sin identificar y el acompañamiento institucional durante las labores de búsqueda.

Los familiares también aseguran contar con registros audiovisuales en los que algunos menores habrían logrado salir de las edificaciones antes de su colapso, sin que hasta la fecha se haya esclarecido su paradero.

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A cinco meses de la tragedia, estas familias continúan recorriendo hospitales, refugios y organismos públicos en busca de información.

Para ellas, la emergencia no ha terminado. Siguen esperando respuestas y defendiendo su derecho a conocer qué ocurrió con sus hijos.