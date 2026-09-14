La foto con la que diplomático de la UE anunció su arribo a Caracas como embajador

El embajador designado por la Unión Europea para Venezuela, Gilles Bertrand, compartió una emotiva publicación en sus redes sociales previo al viaje que lo llevará con destino a Caracas.

«Así van las vueltas de la vida diplomática. Esta mañana transité por mi querida Bogotá, donde tuve el honor de ser Embajador de la Unión Europea en 2021-25 para asumir mi nuevo cargo en el hermoso país vecino: Venezuela. Nuevo país, nuevos desafíos, mismo entusiasmo», indicó en un mensaje compartido en sus redes sociales.

El embajador acompañó la publicación con una foto desde el aeropuerto de Bogotá, en Colombia, hacia una de las pantallas que marcaban su vuelo hacia Caracas.

LEA TAMBIÉN: DELEGACIÓN DE LA AN 2015 LLEGÓ AL PAÍS Y REVELÓ QUÉ SE VIENE EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO

Así van las vueltas de la vida diplomática. Esta mañana transité por mi querida Bogotá, donde tuve el honor de ser Embajador de la Unión Europea 🇪🇺 en 2021-25, para asumir mi nuevo cargo en el hermoso país vecino: Venezuela 🇻🇪. Nuevo país, nuevos desafíos, ¡mismo entusiasmo! pic.twitter.com/AO8DAM2VHn — Gilles Bertrand 🇪🇺🇻🇪 (@GBertrand_UE) September 14, 2026

Bertrand cuenta con un amplio historial diplomático como embajador de la Unión Europea en diferentes países.

El pasado 10 de septiembre anunció que concluía su misión en Afganistán donde estuvo en los últimos meses como enviado Especial de la UE para dicho país.

No obstante, pese a su última pasantía por el medio oriente, para Bertrand la situación en Sudamérica no es ajena, que estuvo como embajador en Colombia desde finales de 2024 a finales de 2025. Además, ha tenido otros cargos como encargado de negocios en Siria.