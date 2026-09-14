Delegación de la AN 2015 llegó al país y reveló qué se viene en el proceso de negociación con el gobierno

La delegación de la Asamblea Nacional de 2015, liderada por la diputada Dinorah Figuera, ofreció un balance sobre la etapa que se viene en el proceso de negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

Preguntada sobre la fecha de un anuncio sobre el TSJ, Figuera aclaró que está por venir. «El día martes o miércoles de la próxima semana, la siguiente, ya concluyendo cada una de las discusiones nosotros vamos a desarrollarlo».

En esta línea, el diputado Jorge Millán también se refirió a la agenda venidera en la negociación.

«Vamos a continuar con el trabajo de un TSJ con jueces honorables, independientes, imparciales y que puedan darle a Venezuela después de tantos años un sistema judicial pulcro. Al finalizar el ciclo estaremos presentando objetivos claros y verificables. El sistema de justicia, el sistema de partidos políticos, el sistema de garantías políticas, el desmontaje del aparato de represión, la libertad de expresión, así como el sistema electoral, que sean los pilares fundamentales para llegar a una democracia plena», acotó en un video publicado por el periodista David Placer.

Última hora: Dinorah Figuera llega a Caracas con los diputados que conforman la mesa de la transición. En una semana harán nuevos anuncios al país. Obtuvimos declaraciones exclusivas a su llegada a Maiquetía pic.twitter.com/lBg6JbSQLF — David Placer (@dplacer) September 14, 2026

«Las bases para lograr una democracia plena pasan por construir las condiciones para que en Venezuela lo más pronto posible haya elecciones. Ahorita estamos trabajando en las bases para llegar a esas áreas importantes que nos den la capacidad a todos los venezolanos de elegir a nuestras autoridades muy pronto en la medida de lo posible con la rapidez que nosotros deseamos, pero también con la realidad de los tiempos necesarios para que haya todo el despliegue de garantías para que Venezuela vuelva a tener una elección que le dé autoridades electas de acuerdo a la voluntad popular», concluyó.