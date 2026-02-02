Venezuela

La devoción por la Virgen de La Candelaria en imágenes: Así la honraron los feligreses en su día

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Candelaria

Desde las 6:30 de la mañana de este lunes se abrieron las puertas del Santuario Nuestra Señora de La Candelaria para recibir a los fieles y celebrar la llamada fiesta de la luz.

«A las seis de la mañana abrimos la puerta del templo para dar la tradicional serenata a la cumpleañera Nuestra Señora de La Candelaria», escribió la Iglesia que compartió una publicación de cómo un grupo de mariachis cantó para dar inicio a la celebración.

La primera misa del día se llevó a cabo a las 10:00 de la mañana y la presidió el monseñor Carlos Márquez, obispo auxiliar de Caracas.

Posteriormente, el párroco del templo presidió a las 12:00 p.m. la misa rociera.

Cientos de personas dijeron presente y otras más se concentraron afuera del recinto con las características velas blancas típicas de este día. Además, los feligreses le agradecieron a la virgen por los favores concedidos a lo largo del año.

Mientras tanto, se espera que a las 6 de la tarde el cardenal Baltazar Porras se reencuentre con los fieles como preámbulo a la actividad que se llevará a cabo a las 7 de la noche cuando se espera que los devotos de la virgen salgan a las calles para celebrar una procesión por la  parroquia La Candelaria.

 

