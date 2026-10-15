La destrucción en el Conjunto Residencial Los Delfines en La Guaira: Vecinos piden «sincerar» el QR tras inspecciones

Los terremotos del 24 de junio dejaron escenas devastadoras en La Guaira. Muchos venezolanos murieron en la tragedia y otras personas que lograron sobrevivir perdieron sus hogares que con mucho esfuerzo por años lograron construir.

Una de las edificaciones que resultó severamente afectada por el movimiento telúrico fue el Conjunto Residencial Los Delfines ubicado en la Avenida Principal de Playa Grande en Catia La Mar.

Aunque estas residencias no se derrumbaron como otros edificios en la entidad, sí sufrieron graves daños. Ante esta situación los habitantes del lugar conversaron con Caraota Digital y pidieron a las autoridades que expliquen el estatus actual de las dos torres.

«El Conjunto Residencial Los Delfines cuenta con ocho mil mts², son dos torres de 74 apartamentos cada una, para un total de 148 inmuebles. La torre uno tenía QR y sugerían demolición, llegó otra inspección y desapareció el QR del sistema habitable. La torre dos tenía etiqueta de colapsada y de un día a otro fue cambiada a etiqueta rojo», señaló el ingeniero Manuel Contreras, quien vivió en el lugar por 14 años.

En ese sentido, sostuvo que el llamado a las autoridades es simple. «Sincerar el QR de ambas torres y un informe definitivo por parte de la comisión de habitabilidad para saber a ciencia cierta qué vamos a hacer con nuestra propiedad», dijo.

Destacó que 148 familias resultaron afectadas debido a que para algunos «era su vivienda principal y otros porque formaba parte de su patrimonio». Sin embargo, acotó que «ayudas» como tal no han recibido, solo el «bono» de 150 dólares que está entregando el Gobierno a los afectados, aunque indicó que «no a todos» los vecinos les llega.

Contreras recordó que el día del terremoto se encontraba en su vivienda ubicada en el piso 9 del Conjunto Residencial Los Delfines junto a su familia. Además, resaltó que lo que vivió ese 24 de junio fue «lo más cercano a la muerte».

LA GUAIRA: «LOS APARTAMENTOS QUEDARON DESTRUIDOS»

Por su parte, la profesora María Magnolia Claudeville señaló que los daños no se ven a simple vista desde la Avenida Principal de Playa Grande. Esto debido a que «el muro no colapsó y no deja ver la destrucción que está detrás».

«Hay grietas en el techo cada vez más pronunciada justo en ese punto en todos los apartamentos. Los apartamentos quedaron destruidos», agregó.

Destacó que no posee un lenguaje técnico para describir la condición de la estructura ubicada en La Guaira. «Hemos recibido visitas y evaluaciones por parte de la Comisión Presidencial de Habitabilidad, pero necesitamos que se sincere la etiqueta roja».

«Esta evaluación en algún momento dijo ‘colapsada’, según el QR y luego ‘por demoler’, pero hoy no aparece, no hay información. Necesitamos que se determine la clasificación para resolver nuestra situación familiar y ejercer el legítimo derecho a comprar, adquirir una vivienda bajo condiciones especiales, según sea el caso», manifestó.

«Nosotros entendemos lo complejo de las inspecciones ante tanta necesidad y vulnerabilidad, ha sido una devastación, pero es nuestro derecho exigir el informe técnico para gestionar en consecuencia y resolver el problema habitacional de nuestras familias», afirmó.