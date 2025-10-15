«La defensa del país no solo es de la Fanb»: Cabello activó la Operación Independencia 200 en Caracas y Miranda

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lideró este miércoles en horas de la madrugada la activación de los ejercicios militares denominados Operación Independencia 200 en la región capital.

«Tenemos una tarea, el despliegue progresivo de las fuerzas públicas, las fuerzas del Estado para garantizar la tranquilidad de los venezolanos. En este caso nos corresponde hoy el estado Miranda y Caracas», dijo Cabello en una transmisión televisiva de VTV.

“Nos corresponde hacer una evaluación en cada una de las regiones del estado Miranda Guarenas, Guatire, Barlovento, Altos Mirandinos, Valles del Tuy, entre otras, en el marco de las 27 acciones territoriales”, añadió.

Asimismo, resaltó que estos ejercicios no están destinados exclusivamente para los organismos de seguridad.

«La defensa de la Patria no solo es de la Fanb, no solo es de los cuerpos policiales, también es del pueblo. El pueblo lo ha asumido desde hace mucho tiempo, pero hoy día mucho más consciente ante la agresión, asedios y ataques del imperialismo que solo tienen como objetivo robarle a Venezuela sus inmensos recursos naturales».

«Nosotros debemos tener claro que en cualquier situación la unidad nacional debe estar por encima de cualquier posición personal», aseveró.

“Ellos saben, los imperialistas, los traidores a la patria, los que esperan que le vengan a hacer el trabajo (con una invasión) que en cualquier circunstancia nosotros mantendremos la unidad nacional”, continuó.

Para finalizar, afirmó que el pueblo desea celebrar la época decembrina en total calma y normalidad.